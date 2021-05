Una docente se encadenó en la obra social

Susana Rivas es docente y madre de Camila, una niña con múltiple discapacidad de Roca, que esta mañana tomó la decisión de encadenarse en las puertas de la obra social provincial IPROSS. Reclamó que se cumplan con las prestaciones y servicios que deben brindarle a su hija

“Camila tiene una discapacidad compleja y una enfermedad progresiva irreversible, es decir no tiene cura. El período de vida de ella es corto, estamos en la última instancia. Quiero que sea en las mejores condiciones posibles. Durante enero, febrero y marzo las cuidadoras de mi hija cobraron 250 pesos la hora, a partir de los reclamos que hice. Ahora desde la obra social se negaron a pagar ese importe. No quieren cargar las facturas, por lo que el personal no va a cobrar este mes” expresó Susana esta mañana en Radio La Super de Roca

"Mi hija se me está muriendo, le queda poco tiempo de vida, cada día su deterioro es mayor. Sola no la puedo atender. Desde la mutual no me dan respuestas. Me voy a quedar hasta que me garanticen la cobertura a mi hija”, señaló

Un error administrativo

El titular de la obra social de los rionegrinos, Alejandro Marenco se refirió al tema. Aclaró que “hubo un error administrativo, una confusión que generó esta exaltación. Como hay un amparo, se equivocó de resolución. Ya fue solucionado. Aunque en la Delegación Roca se hizo mal la carga, como tiene antecedentes se autorizará lo que pide la señora en el transcurso del día»,

Finalmente dijo «no sé porque dice que no la acompañamos. La hemos acompañamos como corresponde desde el primer día, al igual que a todos nuestros afiliados».

