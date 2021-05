Hacen frente a la pandemia con mucho frío y sin respuesta

Mientras la mayoría de los hospitales de la región se encuentran colapsados ante el aumento pronunciado de casos de coronavirus, muchos otros denuncian la falta de infraestructura para continuar haciéndole frente a la pandemia. Tal es el caso de la salita de Taquimilán, localidad a 15 km de Chos Malal, que se encuentra hace más de dos semanas sin calefacción.

En una publicación de Facebook, Lucía, enfermera del establecimiento, denunció las lamentables condiciones en las que se encuentran trabajando debido a que la empresa encargada de rellenarles de gas el zeppelin, no les dan respuesta.

“Estamos y seguimos haciendo frente a la pandemia y nuestro labor sin gas. Reclamamos mucho antes que llegara a cero pero aún no hemos tenido respuestas", reclamó Lucía, y sentenció: "Se vienen días más fríos y solo espero no enfermarme yo ni ninguno de mis compañeros”.

En diálogo con 24/7 Canal de Noticias, la trabajadora aseguró que no es el primer año que les sucede esto pero que, con el aumento de pacientes debido a la pandemia, "se nota más". "Hace más de dos semanas que reclamamos y todavía no tenemos novedades. Durante el fin de semana nos dijeron que se cargaría y no se cargó, por eso no me quedó otra que denunciar en los medios", cerró Lucía.