Once personas aguardaban ser internadas en Plaza Huincul

En el día de hoy se conoció la noticia del fallecimiento del Concejal Ángel Rodríguez, quien se encontraba internado tras haber contraído coronavirus y necesitaba un respirador. Esto refleja la situación sanitaria de la zona, donde 11 personas se encuentran a la espera de una cama para ser atendidos, ya que que la ocupación está al 100 %.

"Hay 11 personas que aguardan a ser internadas y un solo enfermero para atenderlos", informó a 24/7 Canal de Noticias Piero Di Lena, periodista de la localidad, quien también contó que hay 18 respiradores entre Plaza Huincul y Cutral Co, pero todos se encuentran ocupados.

Incluso, por el desborde, habilitaron nuevamente los trailers por fuera del Hospital de Complejidad VI que habían instalado el año pasado para contener el rebrote, donde ya hay 8 internados. En tanto, los dispositivos de hisopado también se encuentran saturados, realizando entre 120 y 130 personas en ambas sedes.

El hospital informó que ayer hubo 67 nuevos casos confirmados de Coronavirus en Cutral Co - Plaza Huincul, por lo que la cantidad de casos activos es de 889, de los cuales 833 están con internación domiciliaria.

Cabe destacar que si bien tanto los habitantes de Plaza Huincul como los de Cutral Co dependen del mismo hospital, se rigen por restricciones distintas. En el primero las medidas son consonantes con las que dictó el Gobierno nacional, mientras que Cutral Co, no adhirió a estas.