Compró una camioneta Toro y ahora Fiat deberá indemnizarla

Cansada de llevar la camioneta nueva al servicio oficial ante una recurrente falla en el nivel de aceite y la luz de advertencia que se le encendía en el tablero, la propietaria decidió realizar una demanda civil contra Fiat Chrysler Automobiles Argentina S.A. y la Justicia falló a su favor por la falta de información adecuada que le proporcionó la empresa.

La mujer recurrió a la Justicia de Bariloche porque los problemas con su camioneta Fiat Toro Freedom 4x4 eran casi permanentes. El uso que le daba al vehículo era urbano y las fallas se repetían permanentemente. Si bien la propietaria no le realizó la compra directamente a Fiat a través de sus concesionarios oficiales, sino que la adquirió de segunda mano, la garantía estaba vigente.

La indemnización fijada por la Justicia indica que debe contemplar la restitución de las sumas abonadas en cada uno de los servicios y el daño moral ocasionado, toda vez que "la adquirente fue defraudada en la natural expectativa puesta al comprar un vehículo casi nuevo, como así también fue sometida a llevarlo para diversas reparaciones que no dieron resultado alguno".

También la sentencia consideró el daño punitivo en función que la empresa omitió detectar una falla en el producto comercializado o brindar información que pudo ser decisiva para la propietaria al momento de adquirir el vehículo. Por ultimó se ordenó que la damnificada devuelva el automotor en el estado en que se encuentre a cambio de recibir el importe abonado por la compra del bien con más los gastos de transferencia

Ante el planteo de FCA que no asumió ningún tipo de obligación contractual con la mujer, ya que ella compró el vehículo a otra persona, y que no puede rescindir un contrato que no celebró, el juez Santiago Morán señaló que en la Ley de Defensa del Consumidor surge una excepción donde se resguarda el derecho del consumidor y de los sucesivos adquirentes cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles.

"Dicho precepto es tan claro en su redacción, que no admite discusión alguna respecto de quienes están legitimados para hacer valer el derecho que allí se menciona", destaca el fallo. En este caso la mujer damnificada resulta ser subadquirente del bien objeto de este juicio, por ello se ha mencionado que no existe "ninguna duda cabe que está legitimada para actuar", explicó.

En cuanto a las fallas manifestadas por el vehículo, una pericia mecánica estableció que el uso urbano determina en la camioneta Fiat Toro Freedom que el proceso de regeneración no se efectúe en forma adecuada, inyectando mayor cantidad de combustible para intentar la postcombustión de los residuos carbonosos acumulados en el filtro ad hoc y ese exceso de gasoil acabe en el cárter donde se deposita el aceite.

Del mismo modo el especialista consideró que el vehículo sufre una elevación repentina del régimen de vueltas del motor que determina que se eleve la velocidad en forma abrupta, destacando que esa condición suele darse cuando el vehículo se desnivela, ya sea cuesta arriba o abajo. Y agregó que, incluso con un nivel de cárter muy alto, el motor puede alimentarse por si mismo y, aún cortando el encendido, mantenerse en marcha hasta que el nivel baje por consumo y se apague solo.

En otro punto asegura que el DPF (filtro de partículas) acumula partículas de carbono sin quemar y a determinada condición de obstrucción medida con un sensor, habilita el ciclo de regeneración que es una postcombustión con exceso de combustible y a alta temperatura requiere un tiempo de unos 15 minutos a un régimen constante de 2000rpm en el motor. Y si este ciclo no se cumple adecuadamente, el exceso de combustible no se quema y llega al cárter donde sucesivos intentos de regeneración determinan la subida del nivel de aceite.

Ante la lubricación incorrecta, provocada por la mezcla del aceite con el gasoil, en casos extremos puede determinar que por trabajar con mala lubricación se dañen partes metálicas del motor como pernos, aros, metales de cojinetes.

Desde Fiat le realizaron una comunicación a los compradores de las camionetas Fiat Toro de caja manual de 6 marchas fabricadas entre 2016 y 2018, en la que se les hizo saber que "si se enciende el testigo de color ámbar y se muestra un mensaje específico en la pantalla, el encendido de este testigo indica al cliente que el sistema requiere regenerar el DPF. Entonces debe mantener el vehículo a un régimen de 2.000 rpm o 60 km/h, hasta que el mismo se apague", y que "ignorar el encendido del testigo implica un alto riesgo de atascamiento del DPF y por consiguiente la degradación precoz del aceite o el daño prematuro del motor y sus sistemas".

Para el juez esto demuestra que la propia empresa tuvo conocimiento del defecto del automotor por ella fabricado.