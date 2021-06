Padres organizados: "Lo que se está haciendo con la niñez nos parece trágico"

Federico Cariddi y Lucrecia Majul son integrantes de Padres Organizados Neuquén y durante este martes estuvieron atentos y expectantes con respecto a las clases en la provincia. "Es cierto que necesitas bajar la circulación para bajar los contagios, pero no cualquier circulación, las medidas deben ser razonables. El protocolo en las escuelas es efectivo", aseguraron en diálogo con Radio Mitre Patagonia.

Federico, padre de San Martín de los Andes dijo que "hay muchos intereses, cada quién defiende el suyo". Dijo que cada quien defiende sus intereses: "el gobierno actuó tardo, mal y esto nos está costando en derechos, en vidas y en futuro; los gremios actúan en defensa de los intereses de sus trabajadores; y estamos los padres que tenemos una visión distinta, estamos recolectando información, concientizando de lo inocua que es la escuela en cuanto a la problemática de covid-19, la escuela es un lugar seguro y estamos tratando entre todos de hacer funcionar las cosas. Tenemos una realidad muy dispar y desigual".

"Las escuelas privadas han adoptado el esquema que anunció el gobernador, las escuelas públicas se han mantenido en el esquema anterior (ATEN llamó a mantener la virtualidad), todos tienen un pedazo de legislación que los ampara para mantenerse en su posición".

Lucrecia, por su parte, dijo que esta situación refleja "una discriminación hacia la niñez importante: muchos pueden ir al shopping, al cine, al pelotero, pero aquellos que no tienen posibilidad económica no pueden ni reunirse en una plaza. Se discrimina al que no tiene acceso. Lo que se está haciendo sobre la niñez nos parece trágico", sentenció.