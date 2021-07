Los pastores denunciaron a intendenta por discriminar

La Federación Argentina de Pastores Evangélicos denunció por discriminación a la intendenta de Allen, Liliana Martin, al no permitirles utilizar espacios municipales para reuniones de fe.

A través de las redes sociales, señalaron que “con total desagrado nos hemos enterado que en Allen, la intendenta Liliana Martín rechazó un pedido formal realizado por el “Ministerio Evangelismo Mundial” para utilizar espacios públicos con fines evangelísticos. Además, nos hemos enterado que la Municipalidad le ha negado respuesta al reclamo posterior realizado por el Consejo Pastoral local referido al mismo tema”.

Los pastores señalaron que en marzo de este año le pidieron a la municipalidad de Allen permiso para utilizar el “Parque Integración” para la realización de una Jornada de Adoración. Y que los sorprendió la respuesta que les brindo la intendenta Liliana Martin cuando les explicó que “como mujer de fe, agradezco todas las iniciativas que importen una elevación espiritual sin embargo y en respeto por la libertad de creencias, entiendo poco prudente ocupar los espacios públicos con una manifestación de fe que puede no ser compartida. Ruego verifiquen si fuera posible llevar adelante la actividad en otro espacio en donde quienes no comparten no vean invadido estos lugares públicos”.

Desde la Federación Argentina de Pastores le invitaron a Martin a que lea la Constitución de Río Negro, la cual señala en su artículo 28 sobre la libertad de Culto al señalar que “todos los habitantes de la provincia tienen la libertad de profesar, pública o privadamente, su religión y que la provincia no dicta ley que restrinja o proteja culto alguno aun cuando reconoce la tradición cultural de la fe católica apostólica romana”.

Además, indicaron que está en plena vigencia la nueva regulación del decreto provincial que habilita este tipo de actividades. La postura de la intendenta Liliana Martín resulta temeraria. Esa postura es digna de una denuncia por discriminación religiosa y un llamado a la reflexión profunda por parte de la Sra. Intendente Liliana Martín sobre el verdadero respeto a las libertades religiosas.