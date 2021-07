"Escuela que no esté en condiciones, no retomará las clases"

A 18 días de la explosión de la escuela albergue en Aguada San Roque, desde el gremio docente ATEN Centenario, continúan denunciando el mal estado de las escuelas. Exigen que se haga una inspección general de los edificios, y se le brinde seguridad a las comunidades educativas que están en condiciones seguras. Aseguran que, pese al receso invernal, no se están realizando los arreglos correspondientes.

"En marzo tuvimos más de diez establecimientos cerrados por gas, ahora tenemos 3. No se hacen los arreglos que se tienen que hacer y pasan desgracias, no pasa nunca hasta que pasa"

"Cuando vuelvan del receso, escuela que no está en condiciones, escuela que no retomará las clases", aseguró Emiliano Garay, secretario general y agregó que en su mayoría se trata de problemas en los equipos de calefacción. Incluso, denuncian que en algunos establecimientos, no hay salida de emergencia.

"No hemos visto a nadie trabajando por gas, sí haciendo arreglos, cambiando vidrios. Pero en algunos establecimientos, no hay salida de emergencia", afirmó a 24/7 Canal de Noticias. Tal es el caso de la Escuela nº 305 donde la salida está tapada por la caldera.

En este contexto, le piden al Gobierno realizar un relevamiento en toda la Provincia con sus recursos, para que "arreglen lo que haya que arreglar", fuera del horario escolar. "Son edificios donde conviven los niños y niñas y tienen que estar seguros", concluyó.