¿Qué pasa con los neuquinos que vuelven del exterior?

Con el objetivo de hacer todo lo posible para retrasar el ingreso de la variante Delta al país, la cual está ocasionando muchos rebrotes en distintas partes del mundo, el Gobierno controla y restringe el ingreso de argentinos desde el exterior. Sin embargo, en los últimos días, se anunció una ampliación del cupo para regresar por vía aérea, de acuerdo con un esquema gradual. Gustavo Sueldo, jefe de la delegación Neuquén de la Dirección General de Migraciones contó en La Primera Mañana por AM550 , contó de qué manera se lleva a cabo el control en la provincia, y cómo se cuidan los neuquinos ante este escenario: "Nos estamos cuidando cada vez más, o bien porque tomamos consciencia porque nos toca de cerca la pandemia, o porque se hacen constataciones casa por casa, con mucho respeto, de que se cumplan las medidas",

Sueldo detalló de manera concisa el proceso para salir y regresar al país: "Argentina no tiene prohibido que sus habitantes egresen del país, otros países como Chile si lo han tenido, por ejemplo. Nosotros aconsejamos no salir" aseguró.

El funcionario advirtió que "lo que se hace es una declaración jurada para no concurrir a los consulados en el exterior, sino volver por nuestros propios medios. Y cuando se regresa, se hace otra declaración jurada 48 horas antes del embarque en donde se debe subir un resultado negativo de PCR tomado con no más de 72 horas. Todo argentino que ingresa por Ezeiza, viene con un PCR negativo. Cuando llega al país se le hace otro test: de ser positivo se queda haciendo cuarentena en Buenos Aires hasta el alta; pero de ser negativo debe ir al lugar de aislamiento establecido en el momento del ingreso, si es alguien de Neuquén, será en Neuquén, en un lugar donde pueda estar aislado".

El representante de Migraciones en la provincia contó que en la última parte del procedimiento se hace el denominado "test del séptimo día", si ese control da negativo se retorna a la vida y circulación habitual. En Neuquén este test se hace en el Espacio DUAM.

De todas maneras, Sueldo detalló que "entrar con un PCR negativo no quiere decir que después no den positivo, de hecho ha pasado. En Argentina hace un mes, de 740 pasajeros, se constató que 287 no hacían el aislamiento, esto es grave, y se hicieron 287 denuncias penales".

¿Qué pasa en Neuquén?

En la provincia se hacen los mismos controles, y si se incumple, se denuncia: "Hace 10 días llevamos 5 casos a fiscalía que se habían detectado, y ahora sobre 60 personas tenemos 6 casos más, pero los índices han ido en descenso" detalló Gustavo Sueldo, y agregó: "Ahora sobre 10 personas que regresan, solo 2 incumplen las restricciones. Por eso se ha ido incrementando la cantidad de pasajeros que retornan al país con el correr de los días".