Crítica situación de los taxistas rionegrinos

Choferes y propietarios de taxis de Río Negro se reunieron en Roca para analizar las problemáticas que tienen en común en toda la geografía provincial. La Mesa de Trabajo de los Taxistas Rionegrinos buscará impulsar la organización y formalización de la representación de los taxistas en Asociaciones Civiles para lograr la conformación de la Federación de Taxistas Rionegrinos, en búsqueda de una representación única a nivel Provincial. Además de crear los ámbitos de diálogo con los más altos niveles de decisión política para abordar la compleja y difícil situación que atraviesan.

En este primer documento que elaboraron sostuvieron que se pretende “lograr consenso entre las máximas autoridades, para poner fin a la desidia e indiferencia con la que venimos siendo tratados históricamente, y abordar temas como la presión fiscal, subsidio de emergencia, apoyo crediticio a tasa cero para renovación del parque automotor”.

Esta mañana, Fabián Eckers señaló que “surgió por la iniciativa de colegas de Allen que están preocupados por la situación económica que estamos padeciendo los taxistas. Queremos ser escuchados y llegar al dialogo con las autoridades. Somos transporte público, vivimos de esto. El chofer la pasó mal durante todo el año pasado. Yo en octubre tuve Covid y no recibí asistencia económica. Estuve 17 días aislado con mi familia. Nosotros vivimos el día a día. Yo por suerte tuve ahorros, un respaldo, pero el chofer que vive con lo que se recauda no puede. Algunos recibieron el IFE pero no todos. Hay una gran desidia con el taxista por parte de todos los gobiernos: municipal, provincial y nacional. Nadie nos tiene en cuenta”

Agregó que “los taxistas fuimos vacunados. Ya muchos recibieron las primeras dosis y estamos a la espera de que nos llamen para las segundas dosis. Incluso sin estar vacunados y con factores de riesgo salíamos a trabajar igual. Es una necesidad. Vos no salís y las facturas siguen llegando. El alquiler sigue llegando. Es caótica la situación de los choferes”.

Eckers confirmó que se volverán a reunir en unos 15 días y que se invitó a legisladores provinciales.