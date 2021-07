Terminan las vacaciones y ya proponen dos paros

El secretario general del gremio que nuclea a los educadores neuquinos (ATEN), Marcelo Guagliardo, ya ha dicho que “las escuelas que no están en condiciones no empezarán las clases este lunes”, y convocó a asambleas para ese mismo día. Por su parte, la oposición gremial que se referencia en la ex diputada de izquierda, Angélica Lagunas, ya fijó su postura y pidió ir una vez más a la huelga.

“Un plan de lucha que comience con un paro de 24 horas, el jueves 29 de julio, y otro de 48 horas, los días martes 3 y miércoles 4 de agosto, con movilización y asambleas”, propondrán en las asambleas las agrupaciones disidentes.

Cabe destacar que Guagliardo argumentó en “problemas” edilicios, su negativa a la presencialidad en 152 establecimientos. También explicó que en las asambleas de este lunes “será puesto a consideración el pedido de renuncias de la ministra de Educación, Cristina Storioni, y del subsecretario de Obras Públicas, Ricardo Deza”, por la trágica explosión ocurrida en una escuela de Aguada San Roque.

La oposición sindical interna va por más y también reclama “la renuncia de los vocales del Consejo Provincial de Educación (CPE) designados por el Poder Ejecutivo” y “que el ministerio de Salud certifique que están dadas las condiciones epidemiológicas y sanitarias, para un regreso a la presencialidad en las escuelas”.

Del mismo modo, piden “aumento de las partidas de refrigerio y de gastos generales”, “que se convoque a reunión de delegados presencial” y “la reincorporación inmediata de todos los auxiliares de servicio despedidos”, entre otras cosas.