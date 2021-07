Descontento desde el sector eventos: buscan presionar

Afirman que no tienen respuestas del gobierno municipal. Comenzarán a manifestarse este jueves en las puertas del palacio. .

Representantes de unos 400 trabajadores vinculados a la realización de eventos comerciales, argumentaron "la falta de respuestas del gobierno y la indiferencia de todas las autoridades", para justificar una manifestación que realizarán este jueves a las 6:30 am en la municipalidad de Neuquén.

Natalia Martín, Referente de los trabajadores de eventos autoconvocados, expresó en el Noticiero Central primera edición: “estamos igual que hace 1 año atrás, hemos buscado por todos los medios, de trabajar en conjunto, pero lamentablemente no fuimos escuchados”.



La referente dejó en claro que intentaron tomar contacto con Mariano Gaido: “el lunes me acerqué a hablar con el intendente pero no nos dan solución. Vamos a llevar esto a la Justicia porque ningún funcionario nos acercó solución”.

Son cerca de 400 trabajadores organizadores de eventos que se encuentran en la misma situación. “Consideramos que agotamos todas las instancias y no tuvimos respuestas. A partir de mañana vamos a manifestarnos todos los días”, finalizó Martín.