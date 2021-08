La justicia intimó al ministro Fabián Zgaib

El juez de Viedma, Leandro Oyola emitió un oficio dirigido al ministro de Salud de Río Negro, Fabián Zgaib mediante el cual y bajo apercibimiento de astreintes, le solicitó informes del estado licitatorio para la compra de un medicamento que necesita un usuario del servicio de oncología del hospital Zatti. Y le dio un plazo de 48 horas para responder, que ya se cumplió.

El paciente César Ariel Lacanal necesita un costoso medicamento para llevar adelante un tratamiento. La medicación debía ser renovada cada 21 días, pero en un momento dejó de comprarse. Tras eso el cuadro de salud de Lacanal empeoró al punto de tener que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia.

Pese a esta situación, el medicamento sigue sin llegarle al paciente, por lo que intervino de oficio el juez Oyola. En esta oportunidad ordenó emplazar al Ministerio de Salud para que informe el estado de proceso licitatorio bajo apercibimiento de aplicar una sanción económica que podrá ir desde los 5 mil pesos por cada día que no se responda el oficio.

En el mes de julio, la Defensora del Pueblo de Viedma, Nora Cader, también intervino luego de que el paciente de 40 años que se atiende por un tumor que le afecta los pulmones y el corazón solicitara la mediación para que se le garantice la provisión de los fármacos.

El hombre recibió hasta ese momento como única respuesta que los expedientes para la compra de los medicamentos para él y otros pacientes se encontraban demorados por razones presupuestarias. Esta situación generó, en este caso puntual, un impacto negativo en el tratamiento y en la evolución de su cuadro, además de afectarlo nocivamente a nivel psicológico.

"Mientras luchamos contra la pandemia no debemos olvidarnos de otras enfermedades graves. Tenemos que combatir la pandemia y, a la vez, seguir avanzando en el tratamiento de otras enfermedades, en particular del cáncer, porque para los pacientes oncológicos, la falta de diagnóstico, tratamiento y medicamentos puede ser mortal. El cáncer no tiene que ser nunca una sentencia de muerte, tampoco durante la pandemia”, señaló Cader.