Se formó el jurado que analizará denuncias al fiscal Rubio

Aun cuando la Comisión Especial rechazó por inadmisibles las denuncias contra el fiscal de la IV Circunscripción, Fernando Rubio, se conformó el Jurado de Enjuiciamiento que se expedirá, como segunda instancia, si se avanza o no con el proceso abierto tras el conflicto político en el Concejo Deliberante de Villa La Angostura. El cuerpo debió evaluar tres excusaciones: las del diputado Sergio Fernández Novoa, la del fiscal General, José Gerez, y la del conjuez Gastón Rambeau. Las tres fueron aceptadas y se designaron sus reemplazos.

Bajo la presidencia del titular del TSJ, Germán Busamia, el vocal del TSJ, Alfredo Elosu Larumbe, el conjuez Emanuel Roa Moreno, las diputadas María Laura Du Plessis y Lorena Abdala, la abogada Nadia Kubatov y el abogado Juan Domingo Pajares, el Jurado se reunió el pasado 20 de agosto.

En primer lugar, fue aceptado el pedido de apartamiento de Fernández Novoa, ya que es uno de los firmantes de la denuncia por presunto mal desempeño de Rubio en el caso del Deliberante de La Angostura.

Luego se avaló la excusación de Gerez, por tratarse del superior de Rubio en la estructura del Ministerio Público Fiscal.

Y finalmente también se aceptó la excusación del conjuez Rambeaud, ya que intervino –en realidad fue consultado como abogado- en la causa que originó la formación del Jurado de Enjuiciamiento.

La causa contra Rubio se originó en una denuncia del bloque del Frente de Todos de la Legislatura, a partir de que el Fiscal ordenó la suspensión de una sesión del Deliberante de Villa La Angostura en la que los ediles analizaban el juicio político y destitución del secretario de Hacienda municipal, Daniel Brito, por presuntas irregularidades en la contratación de Jimena Barón para la fiesta de los Jardines.

Entonces, los legisladores acusaron a Rubio de haber procedido a la suspensión de la sesión sin haber notificado a los ediles, como del posterior allanamiento al Concejo Deliberante. También de una presunta “violación de la Ley Orgánica del Ministerio Público” y hasta de un “desconocimiento supino de derecho”.

La comisión Especial de Jurado de Enjuiciamiento se reunió el pasado 18 de mayo y, con la firma de sus integrantes, María Soledad Gennari, Fernando Gallia y Victoria Sandoval, resolvió declarar inadmisibles las denuncias.

No obstante, como lo determina el procedimiento de enjuiciamiento de funcionarios y magistrados judiciales, el expediente pasó al Jurado de Enjuiciamiento que puede o no acoger la decisión de la comisión Especial, en un plazo que no excedería los diez días hábiles.