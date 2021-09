Sentado en la vereda hace días: "Espero el acontecimiento"

Un hombre de unos 50 años se encuentra en la calle hace varios días, en la ciudad de Neuquén. en el mismo lugar, con una aparente desorientación espacio temporal. Los vecinos del barrio están preocupados, y temen que se pueda hacer daño el mismo o al resto, teniendo en cuenta que esta sentado en una de las paredes de la Escuela N°61 que se encuentra en la calle Alcorta y Misiones. Asegura que está esperando un "acontecimiento".

Una cámara de 24/7 Noticias, se acercó al lugar a dialogar con Fabián, que al verlos los recibió amablemente. Vestido con sobrero blanco, barbijo y pantalón de gaucho se encuentra con seis bolsas de tela dónde lleva elementos de higiene (jabón, alcohol en gel) botiquines, limpieza, comida: "No tengo familia, no tengo casa, estoy acá esperando, reflexionando y esperando el acontecimiento", aseguró y cuándo el periodista le preguntó ¿de que se trataba?, le dijo que no podía decir nada, y que si pasaba lo que tenía que pasar, todos nos íbamos a enterar.

El equipo periodístico llamó al Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), para que puedan asistir a esta persona que se encuentra en una clara situación de desorientación. Lo derivaron al 107 (línea para urgencias y emergencias), y le comunicaron que iban a "enviar un móvil policial para que puedan dialogar con esta persona y poder saber más su situación".

Pasaron más de dos horas, y ni el patrullero, ni la ambulancia se acercaron. Hasta el momento de publicación de esta nota Fabián seguía allí, sentado en cuclillas con su espalda reposada en la pared mientras los transeúntes pasaban sin captar que él estaba ahí.

De la mano de la pandemia, la historia de Fabián se replica en otros neuquinos y neuquinas, y dichas situaciones no son asistidas como se deberían. El accionar de los organismos pertinentes , del Estado (gobierno provincial, policía, salud), no actúan con celeridad, desprotegiendo por momentos, no solo a un ciudadano en este caso, sino a la sociedad.