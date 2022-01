Repudiable venta de agua no potable a vecinos sin servicio

Haciendo una entrevista a vecinos desesperados porque hace más de 40 días no tienen una gota de agua en la zona de barrios 2 y 7 de Mayo y 80 lotes, Mónica cuenta al aire que compran agua no potable a 800 pesos los 500 litros.

La naturalidad con que lo comentó desde el corte de ruta donde reclamaban, hizo que siguiera contando los sufrimientos que padecen con más de 40 grados y pandemia y ni media gota saliendo por las canillas. Sumado obviamente a la falta de respuestas de los organismos que debieran resolverlo.

Su relato me hizo ruido, e intenté indagar un poco más sobre esa inescrupulosa comercialización de “agua no potable”, que contó naturalmente y al pasar.

No saben quien se las vende ni de donde se surte el proveedor, para – sin ningún cargo de conciencia- llevarles “en un camión cisterna blanco” agua que no pueden consumir, pero que les sirve para higienizarse o lavar la ropa.

Mónica nos habla de las penurias que significa atravesar esta ola de calor con criaturas, en una zona cercana a la meseta donde el sol parece que calentara más. Se lamenta de no poder ofrecerles a las mascotas “un plato con agua”, porque apenas pueden satisfacer las necesidades de la familia.

Más tarde me tocó entrevistar a Javier, otro vecino del sector que también estaba en el corte de autovía norte y Casimiro Gómez reclamando por el mismo motivo.

“Tenemos como 60 llamados al Epas”, nos contó. “Vinieron una vez, sacaron una canilla y se fueron. Después nos dijeron que habían abierto una llave de paso y que en dos horas tendríamos agua”. Pasaron dos semanas desde la "visita" de la cuadrilla y el agua nunca llegó.

Y Javier, vuelve a confirmar que “el camión blanco” les lleva agua no potable, y que los vecinos con familias numerosas se ven en la necesidad de comprarla. “Una vecina me dijo que la pagó 1500” nos dicen.

Todavía no podemos averiguar quien es el dueño del camión, o los camiones blancos. No sabemos si es un particular que vio la veta, o es una empresa. Pero como sea, hay alguien que está haciendo “la vista gorda” para que esto suceda.

Mientras este negocio imperdonable avanza, El Epas, el IPVU y el municipio no contestaron los primeros llamados que hizo el Defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén, Ricardo Riva, que llegó al lugar del corte para explicarle a los vecinos el alcance de su accionar. Si no atienden al defensor del pueblo, imagínense si van a contestarle a los vecinos. Pero se olvidan de un detalle importante: están faltando a su responsabilidad de funcionario público. Se están olvidando que son servidores de la comunidad que les paga el sueldo, y el Defensor ya interpuso una medida judicial para lograr alguna respuesta.

Javier, nos dice luego que delante de ellos, Riva insistió con los llamados. Aparentemente alguien se comprometió a resolver el problema y vuelvan a tener agua. Sería un problema menos.