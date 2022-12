Sapag: “Es imposible pensar al país sin la energía de Neuquén”

Este sábado se realizó la última emisión del año de “Pórtense bien”, el programa que conducen Claude Staicos y Rubén Boggi en AM550 y 24/7 Canal de Noticias, y uno de sus invitados, aunque de manera telefónica, fue el exgobernador de Neuquén Jorge Sapag.

Quien estuviera al frente del ejecutivo neuquino entre 2007 y 2015 abordó diversos temas de actualidad, envió sus saludos por las fiestas y se mostró optimista de cara al futuro de la provincia, sobre todo, atado al desarrollo del mega yacimiento Vaca Muerta. “Es imposible pensar a la Argentina sin la energía de Neuquén”, consideró, en este punto, el exmandatario provincial.

Durante la comunicación, Sapag aseguró que es “muy optimista” sobre lo que puede suceder con el país y la provincia “a partir de la aplicación de ciertas políticas de Estado”, entre las que puso de ejemplo, a la desarrollada en Neuquén para la exploración y explotación de los no convencionales.

Sobre los problemas económicos y sociales del país, el líder del sector azul del partido provincial hizo hincapié en la grieta, a la que pidió superar, el proceso inflacionario y el faltante de dólares del Banco Central, sobre el que indicó que Neuquén “puede ayudar inyectando millones de dólares” con los hidrocarburos.

En el plano local, remarcó la capacidad de la provincia para crecer aún en el contexto de crisis nacional y sostuvo que a pesar de que el desarrollo de Vaca Muerta es todavía incipiente, ya durante este 2022 “se rompieron todos los récords de producción de gas y petróleo”. Por esa razón y a causa del potencial por explotar, el exgobernador indicó que “no se puede pensar a la Argentina sin la energía de Neuquén”.

El actual presidente de la convención del MPN y uno de sus principales hacedores en lo que hace a la estrategia política, también se refirió a la discusión por la coparticipación federal, desatada por el fallo de la Corte Suprema de Justicia en favor de la Ciudad de Buenos Aires y el posterior desacuerdo del Gobierno Nacional.

Remarcó que “Neuquén se financia con el 75% de recursos propios y solo en un 25% con la coparticipación”, al tiempo que señaló que “gracias a dios no dependemos del Estado nacional como algunas provincias, porque si no, no podríamos sostener ningún servicio”.

No obstante, se mostró de acuerdo a la postura del Gobierno de Alberto Fernández en su litigio con el gobierno porteño y señaló que la Capital Federal “no aporta nada”, sino que todas las empresas al tener su domicilio allí, tributan en ese distrito. “Siempre me he mostrado del lado del federalismo en estos temas”, agregó.