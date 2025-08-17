Se jugó la quinta fecha de la zona Campeonato del Torneo Federal A de fútbol, donde el Deportivo Rincón cayó 2-0 en su visita a Argentino de Monte Maíz, en uno de los nonagonales. El león del norte jugo con uno menos desde los 20 de l la primera etapa, lo aguantó pero cayó en el final.

Argentino de Monte Maíz vs Deportivo Rincón- momentos destacados

Final del Partido, Argentino 2 Deportivo Rincón 0.

44' gol de Argentino, tras el remate de Bassani que dio en el palo, y en el rebote Lentini nuevamente convirtió para el 2-0.

43' cambio en Argentino, ingresa Bassani , sale Vera.

36 cambio en Rincón, salen Carrasco y Escudo Miguel , ingresaron Jeldres y Lezcano

36' cambio en Argentino, salen Ovalle y Larrea x Lasserre y Tejada

34' Gol de Argentino, centro exquisito desde la izquierda al segundo palo donde Ramón Lentini ganó arriba de todos y de cabeza puso el 1-0 .

31 avisó Rincón por intermedio de Villalba quien aprovechó una recuperación de Ávila, el delantero encaró y su disparo se fue apenas afuera.

25' otra vez Sánchez se hizo grande en el arco, sacando un disparo de Ovalle que tenía destino de ángulo tras un cabezazo

13´ Maximiliano Correa tiró un tiro de esquina olímpico y Sanchez, figura del elenco neuquino la sacó por arriba cuando se metía.

Cambio en Rincón, salen Facundo Miguel y Cano, ingresan Cristian Correa y Ramón Villalba

Salió mejor plantado el Deportivo Rincón, plantado en contra y más seguro en el fondo.

Comenzó el segundo tiempo, iguala 0-0 en Córdoba.

Cambio en Rincón: Ingresó Estebes, salió Riquelme en el Deportivo Rincón

Final del primer tiempo, igualan Argentino y Rincón 0-0. con la expulsión, el león se acomodó y espero ante un elenco visitante que no le encontró nunca la vuelta.

37´se hace todo muy cuesta arriba para el León del norte, que sin otra referencia de ataca, le cuesta general mucho juego y peligro en el arco contrario.

26´ Expulsado Germán Cervera del Deportivo Rincón, luego de un duro codazo a Iván Amaya que le provocó un corte en el rostro. juega con 10 el león del norte.

18´ llegó Rincón, chance clara de Cervera, quien llegó al área pero no pudo rematar ante la salida del arquero Bonet, y sin poder tocar para Miguel que entraba solo.

Rincón juega con uno menos y aguanta en Córdoba

16´ Gran atajada de Sánchez, esta vez con Larrea, quien ejecutó un gran tiro libre, encontrando una gran respuesta del arquero de Rincón, clave en el inicio.

3´Lo tuvo el local, Correa remató y Sánchez tapó de gran forma y evitó el primero

comenzó el partido, juegan en Córdoba Rincón vs Argentino

Formaciones confirmadas.

Argentino: 1 Alexis Bonet, 2 Hugo Vera, 3 Matías Barbero, 4 Elián Coronas, 5 Leonardo López, 6 Iván Amaya, 7 Leandro Larrea, 8 Gian Franco Baier, 9 Paulo Obalies, 10 Maximiliano Correa, 11 Martín Vera. 12 Juan Cuesta, 13 Franco Canavesio, 14 Pablo Moreyra, 15 Ramiro Lasserre, 16 Joaquín Bassani, 17 Lautaro Larrasabal, 18 Jorge Tejada, 19 Ramón Lentini. 20 Gabriel Sarmiento. DT Carlo Mazzola.

Dep.Rincón: 1 Alejandro Sánchez, 2 Jonathan Chacón, 3 Ezequiel Ávila, 4 Nicolás Di Bello, 5 Edgardo Cano, 6 Federico Moreno, 7 Fernando Petinerolli, 8 Daniel Carrasco, 9 Germán Cervera, 10 Facundo Miguel, 11 Fernando Riquelme, 12 Jonathan Criado, 13 Ariel Páez, 14 Carlos Esteves, 15Cristian Correa, 16 Héctor Rueda, 17 Rodrigo Galdame, 18 Agustín Lezcano, 19 Ramón Villalba, 20 Sebastián Jeldres. DT Diulio Botella.

Datos del partido

Horario: 15.30hs

Arbitro Gustavo Benites (Salta)

Estadio: Gustavo Marrone.

Transmisión: AM550

LA PREVIA:

La victoria la pasada semana ante Cipolletti en el norte neuquino puede ser bisagra para las aspiraciones del Deportivo Rincón, que está sexta y a un punto de la zona de clasificación, donde justamente está el elenco de la localidad cordobesa. Por lo que el choque será crucial para ambos en el Gustavo Marrone.

En principio, el equipo que dirige Diulio Botella acumula 5 puntos, y además de volver al triunfo la pasada semana, también volvió al gol luego de cuatro cotejos de sequía. Para el duelo que será transmisión de AM550 con los relatos de Hugo Amaolo, no podrá contar con Osinaga en la zaga central por lesión, baja sensible considerando que es una de las piezas claves. Tampoco recuperó a Giménez, quien aún arrastra luego del partido hace dos semanas ante olimpo.

Por su parte, el “Rayas” llega entonado al primer cotejo que tendrán ambos equipos en la tercera categoría del fútbol argentino. Por la jornada 4, superó a Kimberley en Mar del Plata, siendo el segundo triunfo en fila ya que en el inicio del nonagonal, como local, había derrotado a Cipolletti. De no mediar inconvenientes, Carlos Mayor repetiría el mismo 11 que ganó en “La Feliz”.

Gustavo Benítes de Salta será el juez del cotejo, Luciano Díaz el primer asistente y Diego Ocampo el segundo línea. Walter Cardozo, también de Jujuy, será el cuarto árbitro.

La fecha abrió el sábado con empate en 1 tanto entre Atenas de Rio Cuarto ante Bolívar, resultado que lo mantiene al elenco cordobés dentro de los clasificados, mientras que al elenco de Buenos Aires lo deja líder con Olimpo con 8 unidades.

La fecha se completará también desde las 15hs con Cipolletti (4pts) recibiendo a Villa Mitre (1), y Olimpo (8) en el Carminatti ante Costa Brava de La Pampa (5).