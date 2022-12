Buscan la verdad sobre sus orígenes y se reúnen en Neuquén

Este martes por la tarde, personas que buscan la verdad sobre sus orígenes e identidades se convocarán en el Parque Jaime de Nevares de la ciudad de Neuquén e invitarán a participar a la comunidad, en especial, a todos aquellos que tengan dudas sobre sus lazos de familia.

El evento, denominado “Encuentro por la Identidad”, será organizado por la Dirección de Derechos Humanos de la provincia en conjunto con la agrupación “Patagonia por la Identidad”, conformada por buscadores autoconvocados y un entramado de madres, hijos/as y hermanos/as unidos por una sola consigna: conocer la verdad sobre sus identidades de origen y biológicas.

Una de las integrantes de este grupo y buscadora de sus padres biológicos, María de los Ángeles Cardot, dialogó con AM 550 y brindó algunos detalles sobre el encuentro que se realizará este martes desde las 18 hs en el centro capitalino. La mujer, que vive en Santa Fe pero es originaria de Neuquén, según su supuesta partida de nacimiento, indicó que “vamos a estar brindando información y difusión a todos aquellos que quizá tengan dudas sobre sus orígenes, porque sabemos que empezar a preguntarse esto no es para nada fácil”.

“El proceso de empezar a preguntar, de animarte, es muy complicado y suele empezar porque te das cuenta que no son parecido o porque se le escapó algún dato a alguien. Nosotros queremos informar que hay lugares pare acercarse y preguntar en caso de que esos interrogantes le aparezcan a una persona”, añadió en comunicación con el programa Mejor de Tarde.

Cardot también comentó que desde la agrupación que reúne a los buscadores autoconvocados de la región están juntando firmas para la sanción de un Ley de Identidad Origen en el Congreso de la Nación. “Es un reclamo de hace tiempo y muchos han decidido mirar para otro lado”, detalló.

En otro pasaje de la entrevista, la referente de Patagonia por la Identidad manifestó que, de acuerdo a estimaciones realizadas por organismos de derechos humanos, existen cerca de 3 millones de personas que fueron apropiadas cuando eran bebés o niños pequeños y que hoy no conocen la verdad sobre sus orígenes.

“Le decimos a la gente que no tenga miedo, que junte fuerzas y se anime a preguntar, así como también esperamos que aquellos que han mentido todo este tiempo, no se vayan de este plano sin decir la verdad”, finalizó Cardot, quién fue apropiada en 1968 por una pareja que vivía en el Barrio Militar de la ciudad de Neuquén y que recién a sus 50 años se enteró que no eran sus padres biológicos.

MIRÁ LA ENTREVISTA COMPLETA: