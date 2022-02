Vuelta a clases: vacunarán contra la Covid en escuelas

El gobernador Omar Gutiérrez informó este lunes que la vacunación contra la Covid-19 se realizará también en establecimientos educativos, al igual que las vacunas de calendario. A su vez, comunicó que las tres medidas que continuarán vigentes en este ciclo son la sanitización, la ventilación de las aulas y el uso del tapaboca en espacios cerrados.

Así lo explicó el gobernador Omar Gutiérrez durante una conferencia de prensa que ofreció este lunes en Casa de Gobierno, en la que estuvo acompañado por el ministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Llancafilo, y por la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Ruth Flutsch, entre otras autoridades.

Señaló allí que la vacunación contra el COVID-19 se realizará en establecimientos educativos; como así también la aplicación de las vacunas del calendario. Mientras tanto el programa de vacunación sigue adelante y hoy "prácticamente el 60 por ciento de los neuquinos y neuquinas que estaban en condiciones de aplicarse la tercera dosis, se la han aplicado".

“Si hay una persona que se contagia, un alumno o un docente, no entran en vigencia todas las medidas que teníamos de no dictado de clases en esas aulas”, sostuvo el gobernador e indicó que “las únicas tres medidas que todavía siguen vigentes son la sanitización, el barbijo en las aulas y la ventilación, todo lo demás volvió a la normalidad”. Gutiérrez aclaró que el barbijo o tapaboca “no se utilizará en actividades culturales, recreativas, deportivas, en el recreo ni en las actividades físicas”; no obstante son medidas que “estarán sujetas al monitoreo y la evolución de la situación sanitaria”.

Vale destacar, además, que el protocolo de aulas cuidadas implica que en la presencialidad plena, segura y continua se eliminan las burbujas; al tiempo que la sospecha y confirmación de casos no implica el cierre del aula ni la interrupción de las clases presenciales.

No se asiste a clases ante la presencia de síntomas asociados a una enfermedad infecciosa como COVID-19 o en los casos de contacto estrecho sin vacunación o con esquema incompleto.