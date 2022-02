Polémica por La Renga: "No nos sentimos bienvenidos"

Frente al rechazo por parte del Cordineu y del municipio para que se lleve a cabo el recital de La Renga en el Paseo de la Costa, desde la producción de la banda realizaron una conferencia de prensa en el Hotel del Comahue informando y aclarando lo sucedido.

"Sentimos que no podemos hacer el show en Neuquén, no íbamos a hacer el evento si no estaba habilitado, presentamos al municipio los documentos en tiempo y forma y no nos quisieron recibir. Evidentemente no quieren que La Renga esté en Neuquén", dijo el productor.

"Estamos viendo alternativas que hay muchos municipios que se han ofrecido, estaremos avisando esta semana", aclaró.

Con respecto a las entradas, aseguró que "La Renga no lucrará con eso" y que "en días esperemos tener una buena noticia".

"Venimos hace 20 años a Neuquén, recorrimos el Paseo de la Costa, estábamos contentos porque tenía ciertos condimentos para pasarla bien no solo en el show sino también el la previa", comenzaron a relatar en la conferencia de prensa.