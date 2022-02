No aceptaron y las clases comienzan con paro de porteros

Aunque el gobierno de Río Negro presentó la oferta salarial como muy buena, los empleados públicos nucleados en ATE no aceptaron y plantearon medidas de fuerzas por 24 horas para el primer día hábil de marzo. Sin dudas que el paro, que aún no se definió de qué modalidad, afectará el comienzo del ciclo lectivo previsto para el miércoles 2, ya que las escuelas no contarán con los porteros para acondicionar los edificios en el primer día de clases.

Tanto ATE como UPCN no salieron conformes de la Mesa de la Función Pública, donde escucharon la magra oferta del 21% distribuida en cuatro tramos desde marzo a junio. Pero ambos sindicatos dejaron en manos de las bases la decisión final, aunque la negativa a rever la pauta salarial de 2021, que cerró con unos 4 puntos por debajo de la inflación, cayó bastante mal. Es que recién con el sueldo de febrero que comienza a pagarse la semana próxima, los estatales de la provincia alcanzaron el 46% de aumento, mientras que los números del costo de vida del INDEC reflejan un 50% para todo el año pasado.

La actitud de ATE más o menos brinda un panorama de lo que serán las decisiones de los otros sindicatos estatales. Sin dudas que la gestión de Arabela Carreras deberá hacer un esfuerzo mayor porque el 6% en marzo, el 4% en abril, 6% en mayo y el 5% en junio resulta insuficiente. Además, las bases trasladaron a sus delegados que no están de acuerdo en la negativa del gobierno de no aceptar una revisión cada tres meses para que la inflación no supere los puntos de aumentos alcanzados.

Con respecto al paro, será por 24 horas el primer día hábil luego del fin de semana largo de carnaval. Aunque los docentes aún no debatieron la oferta salarial, la ausencia de porteros en las escuelas afectará el normal inicio del ciclo lectivo. ATE anticipó que sólo se garantizarán guardias mínimas e indispensables en hospitales y los servicios asistenciales de la SeNAF y Desarrollo Humano.

El gremio pretende una nueva propuesta que contemple un mayor impacto porcentual en los haberes de marzo, plazos más cortos y medidas antinflacionarias adicionales. También aprovecharon para recordarle a la gobernadora Carreras demandan el pago de todas las recategorizaciones adeudadas, el aumento del valor de las horas suplementarias para porteros de escuela, el reconocimiento de la Ley de Insalubridad para el personal de Salud y el establecimiento de un régimen de jubilación anticipada para el personal hospitalario.

La respuesta de ATE a la propuesta salarial es la negativa y un paro por 24 horas, pero el plenario también le otorgó mandato a la conducción para ampliar la duración de la huelga y sumar más días, en el caso que otros gremios, como UnTER decida medidas más profundas.