Weretilneck: "no lo decidí, en confianza, hoy no lo voto

El senador Nacional por Río Negro, Alberto Weretilneck anticipó que cuando se deba votar el acuerdo con el FMI será una decisión difícil en la que se ponen en juego razones y pensamientos personales por sobre los del partido. "No decidí aún mi voto. En confianza, entre amigos, hoy te digo que no lo voto", reconoció el ex gobernador rionegrino.

"Si yo tuviera que votar por mi estómago, por mi corazón y por mis tripas, digo que no. Cuando tengamos que votar vamos a pensar muchas cosas, el interés de Nación, el futuro de Argentina, el interés provincial y el mal menor. Es muy difícil, salvando la cuestión religiosa, es ese tipo de votaciones similar al del proyecto del aborto. Uno puede encontrar motivos personales mas allá del espacio partidario", aseguró una entrevista a Radio 10 de Buenos Aires.

El cipoleño apuntó a la forma en la que se solicitó el mayor crédito que el FMI haya desembolsado en su historia y el rol que debe tener el macrismo en el Congreso cuando se debata el proyecto de pago enviado por el presidente Alberto Fernández. "El Pro no tiene la menor autocritica, ningún espíritu de rever el escándalo que es el crédito. Ese extremo es muy difícil que pueda razonar por el bien del país. Y nosotros estamos en un grupo grande que se plantea cómo resolver una cuestión que nos revuelve las tripas, qué fue lo que pasó con esos 42.700 millones de dólares. Cómo se gestionaron, como tuvo la complacencia del Fondo y del gobierno americano, cómo ingresó esa plata y como termina yéndose".

"Hoy tenemos que discutir como los pagamos, de una plata que no está", explicó Weretilneck, quien además argumentó que la decisión es difícil porque "es muy riesgoso el default. No tenemos liderazgo en el país y cuando no tenés líder no podés enfrentar esta batalla".

Sobre su posición, reconoció que "no lo decidí todavía. En confianza, hoy es negativo. Ni siquiera una abstención. Negativo porque el normalizar esta situación es legalizar lo que fue este crédito, dos personas como Federico Sturzenegger (ex presidente del Banco Central) y Nicolás Dujovne (ex ministro de Economía), con el aval de Macri violaron la ley de administración financiera y se arrogaron una facultad del Congreso".

Al mismo tiempo se planteó la otra posición que sería legalizar una deuda viciada: "El FMI dice que el crédito no cumplió con los objetivos planteados, ahí hay una autocrítica. Cuando dice que el gobierno argentino tendría que haber establecido un control de cambio, también hay una crítica. Pero los 45 mil millones están afuera. Entraron 42.700 millones de dólares, pagaron de contado los vencimientos y después no hicieron nada para que esa plata no se vaya del país".

Y defendió al gobierno Nacional: "Nos equivocamos cuando ponemos la presión está en el gobierno, el gobierno tiene una cuestión coyuntural que le tocó refinanciar esto. Acá la presión tiene que estar sobre quienes contrajeron la deuda, quiero ver a cambiemos de asumir el rol histórico de asumir que contrajeron el crédito sin el aval del Congreso"