Organizaciones sociales se manifestarán esta tarde

Este martes desde las 17:30 diferentes organizaciones sociales se manifestarán en el Monumento a San Martín de la capital neuquina y el miércoles partirán a Capital Federal para participar de la Marcha Federal. Será una acción en conjunto con Barrios de Pie, Polo Obrero, Fol y Teresa Vive.

Gladys Aballay, referente de Barrios de Pie dijo a 24/7 Canal de Noticias y AM 550 que participarán de la marcha porque "Neuquén no es ajeno al número de desocupación que hay en el país, la necesidad del alimento, la cantidad de niños que van a los merenderos".

"Hay una idea de que en Neuquén se vive bien, que no hay pobreza y eso no es lo que vemos todos los días. Hay familias que no tienen acceso al gas, no llegan a fin de mes. En la Provincia de Neuquén para dejar de ser pobre hay que ganar cien mil pesos y esa es una realidad inexistente", aclaró.

En tanto, César Parra, referente del Polo Obrero dijo que “la Marcha Federal que está en curso concentra los reclamos de la clase trabajadora contra el ajuste fondomonetarista del gobierno. Impulsa las demandas contra el crecimiento del hambre, la pobreza, por trabajo y el salario. Será la expresión de una bronca social que crece contra quienes nos trajeron hasta esta situación crítica -que incluye a Cristina Fernández aunque pretenda quedar exenta de responsabilidad".

"El apoyo de diferentes sectores del movimiento obrero, estudiantil y organizaciones populares es una parte muy importante porque la salida a esta crisis histórica solo se la pueden dar los trabajadores uniendo a ocupados y desocupados", dijo y agregó que "llamamos a todas y todos los trabajadores a participar masivamente en la movilización que se realizará hoy a las 17:30 hs en el Monumento”.