Con acampes y movilizaciones, estatales desafían a Carreras

Terminó una semana para el olvido en la gestión de la gobernadora rionegrina Arabela Carreras. Con medidas de fuerza y movilizaciones en diferentes áreas: salud, docentes y policías. Y la semana que se inicia no parece ser diferente. La gestión de Carreras dispuso enmendar el “error involuntario” que impidió que los trabajadores de la Salud cobraran el pago de las horas extras. Se apuró a liquidar esos montos este sábado. Aún así no logró calmar la bronca.

Desde el sector que nuclea ASSPUR se convocó a un acampe, uno más, que se suma a los que continúan realizando los familiares de policías en actividad. En este caso, las carpas de los trabajadores de la Salud se instalarán en la plaza San Martín de Viedma, justo enfrente de la Casa de Gobierno durante el lunes y permanecerán hasta el martes.

Y no será la única medida de los estatales rionegrinos. Es que en vísperas a la reunión del Consejo de la Función Pública que se convocó para el martes 10, ATE Río Negro realizará este lunes una jornada de protesta con asambleas, concentraciones y movilizaciones en varias regiones de la geografía provincial. Se busca visibilizar el descontento del gremio a las numerosas demandas presentadas al gobierno de Carreras. "Tenemos que estar movilizados y en la calle para impedir que se ajusten los salarios de los estatales. El gobierno debe garantizar una propuesta salarial que se ubique por encima de la inflación", señaló Rodrigo Vicente, el secretario general de ATE.

Y hay más. Los acampes de la policía. Van a permanecer durante la semana en rechazo al incremento que anunció la ministra de Seguridad, Betiana Minor. Desde el sector del Servicio Penitenciario Provincial expresaron que “somos los más castigados. No podemos hacer adicionales, no se nos pagan las horas extras y nuestro sueldo está compuesto en un 80% de sumas en negro. El aumento no alcanza”.

Y este lunes también realizarán un paro de actividades los docentes. Cumplirán con la medida de fuerza de 48 horas, que se inició el viernes y tuvo una adhesión del 98% e incluyó una marcha a Viedma.