Cómo es vivir una ola polar en la Línea Sur

Durante esta ola de frío polar que afectó al sur y al centro del país en los últimos días, una región en particular llamó la atención por sus récords de temperatura bajo cero: la Línea Sur de Río Negro. Fabián Pilquinao, intendente de Sierra Colorada, dialogó con AM550 y 24/7 noticias y relató en primera persona cómo es convivir con temperaturas de -10º C. La falta de gas natural y el desarraigo, aparecen en la agenda de la región.

Sierra Colorada es una pequeña localidad de la línea sur rionegrina, cabecera del departamento Nueve de Julio y ubicada en la mitad del camino entre Viedma y Bariloche. La población se encuentra en el centro geográfico de la provincia y está rodeada por cerros de piedras rojizas que le dan el nombre a la localidad. Los inviernos son largos y crudos, con temperaturas cómodamente por debajo del cero cómo sucedió esta semana.

“Es una región bastante compleja, donde los inviernos golpean muy fuerte. Estamos a pocos kilómetros de donde el frío fue récord y se hace sentir aún más, como es la zona de Maquinchao. Pero nosotros también tenemos temperaturas bajo cero, de hasta -10º C o más. Casi que se ha tomado como una competencia ver quien tiene la temperatura más baja”, señaló Pilquinao al programa Mejor de Tarde.

El intendente de Sierra Colorada explicó que la localidad no cuenta con conexión a gas natural y que depende de los camiones que parten desde el Alto Valle para mantener el suministro de gas a granel. A pesar de que no se han registrado faltantes, Pilquinao aseguró que la situación limita la potencia del gas en los hogares durante los días fríos: “Nosotros no tenemos gas natural y todavía usamos zeppelin. Por eso nos preocupan mucho las bajas temperaturas, ya que se satura el consumo del pueblo y no calientan bien los calefactores, por ejemplo”.

En diálogo con AM550 y 24/7 Noticias, el jefe comunal recordó que hace años la leña era lo único que existía para la calefacción, razón por la cual hoy no se encuentra prácticamente en la zona. “La leña en los alrededores ya casi no queda, la hemos sacado toda en aquellos tiempos cuando no teníamos el gas y entonces se ha encarecido mucho”, detalló.

En el plano económico, Pilquinao indicó que durante años la ganadería ovina fue la principal actividad de Sierra Colorada, pero que, en la actualidad, dejó de ser rentable y hay cada vez menos productores: “Tenemos ganadería, pero está muy devastada. La sequía y la ceniza volcánica nos han complicado. También hay depredadores como el puma o el zorro que han hecho desastres en los campos. Aunque ya no podemos decir que la ganadería es un promotor económico, felicito a esos productores que siguen haciendo patria”.

“Nos resulta muy difícil sostener a los jóvenes en estos lugares. En los campos ya no queda gente y en el pueblo no hay muchas opciones, por lo que los chicos se van en búsqueda de una mejor vida a otras ciudades. Por eso necesitamos una política que le dé importancia a los pueblos y que permita que nuestros jóvenes se formen acá, ya que muchos de ellos no vuelven”, concluyó el intendente rionegrino.