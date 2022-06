Quiso viajar gratis por sexta vez: lo bajó la Policía

Este jueves alrededor de las 15.10 se vivió un particular hecho en la línea de colectivos 15, en la ciudad de Neuquén. Un pasajero no quiso pagar el boleto y el colectivero paró en la comisaría obligándolo a bajar recurriendo a la ayuda de efectivos policiales.

Todo comenzó, cuando el pasajero se subió al micro en la parada de la calle Raúl Soldi y Atahualpa Yupanqui, aprovechando que más personas ingresaban con él. Mientras los otros pasajeros pagaban su boleto, el hombre de unos 40 años, se sentó en uno de los asientos delanteros del micro sin pagar. El colectivero siguió su rumbo unos tres minutos, hasta que frenó en la comisaría 4ta del barrio Alta Barda.

En ese momento, el chofer comenzó a decirle al hombre "que se bajé", que “no era la primera vez que se subía sin pagar”, que “ya lo había llevado en cinco oportunidades gratis” y que era un irrespetuoso.

El hombre le contestaba: "No me voy a bajar, me encuentro en situación de calle, no tengo dinero". También, se justificaba con que venía de la provincia de Córdoba y que no entendía el sistema de transportes de Neuquén. Además, seguía diciendo que el chofer era un servidor público, que lo tenía que llevar e insistía con no bajarse.

Una pasajera quiso pagarle el boleto, pero el colectivero se resistió, no habilitaba la máquina para pasar la Sube e insistía con que se bajara. Mientras otros le decían al chofer que lo llevara, que continuará viaje porque llegaban tarde a sus trabajos, otras personas comenzaron a gritarle al hombre que se bajara, porque nadie le iba a prestar un pasaje.

El chofer, firme en su postura, solicitó el apoyo de cuatro efectivos policiales, quienes se subieron al micro y solicitaron al hombre que dejara el colectivo. El pasajero continuó por unos 5 minutos discutiendo con la policía y el chofer, hasta que finalmente se bajó alegando que lo hacía por los pasajeros que debían llegar a tiempo a sus trabajos.