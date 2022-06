Municipales tomaron el obrador en rechazo a un despido

Hace varios días no hay movimiento en el obrador .

Se desató la controversia por dos empleados municipales que fueron despedidos de la municipalidad de Roca. Según informó la gestión de María Emilia Soria, uno de los trabajadores cesanteados cometió reiteradas transgresiones e incumplimientos en su trabajo. Además, utilizó maquinaria municipal para colgarse del servicio de electricidad. Se trata de un operario que prestaba servicios en calidad de contratado en el obrador municipal. El hombre fue denunciado por sus propios vecinos mientras realizaba una conexión clandestina a la red eléctrica para iluminar su propiedad. En la denuncia, los vecinos indicaron que utilizó una grúa municipal.

A partir de este hecho, se descubrió a través de informes del GPS del vehículo municipal que conducía, que, además, en reiteradas oportunidades se retiraba a su domicilio en horario laboral, y que no cumplía con las tareas asignadas.

El municipio rescindió el contrato del trabajador, esto generó una medida de fuerza que mantiene paralizado hace tres días el obrador municipal. El secretario general de la Asociación de Trabajadores Municipales, Carlos Bichara, explicó en Radio La Super que “hay una retención de servicio por la cesantía de dos trabajadores. El municipio dice que lo despidieron por colgarse de la luz. Nosotros no decimos eso. Todo lo que digan deberán probarlo. El municipio tendría que haber realizado una denuncia penal y darle intervención al Tribunal de Disciplina, sin embargo, no lo hizo. Lo que dicen es poco creíble y poco serio”.

Agregó que “detrás de ese trabajador hay una familia y no lo entienden. Quisimos hablar con el ejecutivo y nos hicieron esperar varias horas. Ahora si nos llaman iremos y sino permaneceremos acá.

“La retención de servició afecta todo lo que es obra pública: albañiles, pintores, carpinteros. Nosotros no podemos permitir que venga un funcionario y eche gente cuando quiera y como quiera. Ya pasó alguna vez. Nos dicen te echamos porque queremos y no es así. No sale ningún camión ni maquinas del obrador municipal. Si nos llaman iremos a charlar”, concluyó.