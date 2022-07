El ISSN no le autorizó unos medicamentos y tomó la delegación local

Este lunes por la mañana, una mujer jubilada de Loncopué se atrincheró durante tres horas en la delegación local del Instituto de Seguridad Social del Nuequén (ISSN), en reclamo de la autorización de unos medicamentos para su diabetes. La vecina argumentó que hace 20 días presentó la receta, sin recibir ninguna respuesta del organismo.

Elzabeth Moyano, la mujer de 64 años que tomó las oficinas del ISSN en Loncopué, dialogó con AM550 y 24/7 Noticias, y explicó que su decisión “fue producto de una situación muy angustiante en la que no he recibido ninguna solución”.

Moyano indicó que, por el avance de su diabetes, debió iniciar un tratamiento con antibióticos fuertes, luego de un primer proceso el año pasado con una medicación menor. Sin embargo, el ISSN nunca autorizó la cobertura de esos medicamentos y prolongó la realización del trámite.

Luego de 20 días sin novedades y cansada de la situación, la mujer decidió tomar durante tres horas la delegación local del ISSN, a la espera de una respuesta oficial. “Entiendo la buena voluntad de los chicos de la oficina de acá, pero lo que me están haciendo no corresponde. Yo fui ahí, me quede y les dije que me sacaban muerta o con la autorización lista”, señaló la mujer, que debido a su enfermedad tiene dificultades para movilizarse.

Finalmente, cerca de las 14 de este lunes, el delegado de Loncopué logró comunicarse con la sede central del ISSN y le aseguraron que en los próximos días le darán una respuesta que permita continuar su tratamiento.

“Seguramente mi salud se verá resentida, porque no estoy haciendo el tratamiento como me lo indicaron”, manifestó Moyano y añadió que “uno de los antibióticos lo tenía que tomar cada 8 horas y ahora los estoy tomando cada 12 para estirar la tableta, porque sino no llegó a completar esta semana”.

En comunicación con el programa Mejor de tarde, la mujer afirmó que no es la primera vez que le sucede esto y agregó que hay otros pacientes en la misma situación, pero que no se encuentran dispuestos a hacer público el reclamo: "Ya el año pasado me pasó esto y tuve que pagar los medicamentos con un sueldo de una jubilada estatal que no alcanza para nada”.

“Sé el malestar que causas en el resto de la gente y no quiero vivir en la ilegalidad, pero que el Instituto no se haga el distraído, la entrega de medicación tiene que ser ahora, ni mañana ni en 15 días”, concluyó.