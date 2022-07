Policías acampan en el ministerio de Seguridad

El Consejo de Bienestar Policial inició este lunes un plan de lucha en toda la provincia de Río Negro en rechazo a los aumentos salariales otorgados por el gobierno y por los sumarios aplicados a algunos efectivos que participaron de las protestas pasadas. La medida comenzó a la mañana en las puertas de la sede del ministerio de Seguridad en la calle Álvaro Barros de Viedma.

Uno de los referentes del Consejo, Rubén Muñoz señaló que “rechazamos el ofrecimiento de recomposición salarial del gobierno, por ser insuficiente, por no ser superadora a la inflación que vivimos en la realidad. Pareciera que el gobierno provincial, no tiene dinero para dar un buen aumento salarial, pero tienen recursos para gastar en otros menesteres que no son importante en lo inmediato”.

Agregó que “nos instalamos con casillas, motos, bicicletas, cantoneras, fuego, carteles. Queremos que nos convoquen nuevamente y vamos a permanecer hasta que queden sin efecto los sumarios. Si no hay respuestas las acciones se irán incrementando. Nos vamos a quedar frente al ministerio de Seguridad hasta que nos brinden respuestas. Y no descartamos realizar acampes frente a la Jefatura de la policía, que está ubicada a la vuelta de la Casa de Gobierno”.

“Coincidimos con el resto de los gremios de la provincia, que las sumas fijas que se proponen no cumplen con la finalidad que debieran tener en épocas de crisis, ya que no logra mejorar ni mantener los ingresos menores de nuestro sector. De esta manera se perjudica a los de baja y altas jerarquías”, concluyó.