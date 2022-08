Se acomodan las fichas en Juntos por el Cambio

La versión neuquina de Juntos por el Cambio (JxC) comienza a despejar su panorama rumbo al 2023 electoral. Ya habían confirmado sus precandidaturas a gobernador el ex diputado provincial Jorge Taylor y el diputado nacional Francisco Sánchez (ambos del PRO) y ahora -en realidad, hace un par de días- hizo lo propio el también diputado nacional Pablo Cervi (UCR).

No obstante, no se ha resuelto aún el asunto de la Democracia Cristiana, partido que fue declarado en “caducidad” por parte de la Justicia Electoral y cuyo conductor, Jorge Sobisch, busca participar de la interna de JxC. Como probable alternativa, el ex gobernador cuenta con el partido Encuentro Republicano Federal, que conduce el ex senador Miguel Angel Pichetto y que podría llevarlo como postulante. De hecho, ya gestionan esa posibilidad.

Independientemente del sello partidario con el que vaya a presentarse, Sobisch es resistido por sectores de la UCR, también de la CC-ARI y muy especialmente por Taylor, quien se referencia en Patricia Bullrich y está convencido de que puede ser quien llene el vacío que quedó en la centro derecha neuquina, tras el fallecimiento del ex intendente de Neuquén, Horacio “Pechi” Quiroga.

Por lo pronto, en su reciente oficialización, Cervi dijo lo siguiente: “He asumido el compromiso de ser candidato a gobernador de la provincia de Neuquén con la misma convicción que he puesto en todo lo que he hecho en mi vida” y agregó: “Hay un Neuquén posible y creo que es importante construir acuerdos y trabajar sobre unos puntos básicos en políticas de Estado”.