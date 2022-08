La UNCo sin clases por paro de docentes universitarios

Durante este miércoles y mañana no habrá clases en la Universidad Nacional del Comahue por un paro que llevan adelante los docentes universitarios, quienes reclaman hace varios meses una recomposición salarial y hasta el momento no tuvieron ninguna respuesta. A su vez, afirmaron que en caso de no obtener una propuesta formal de aumento salarial, volverán los paros la semana que viene.

"La consigna principal es que los salarios no sigan perdiendo contra la inflación. Es la tercera paritaria que tenemos en el año y la semana pasada nos hicieron una oferta que, claramente, no cumple con esta consigna que tenemos. El aumento que nos acercaron fue del 21 por ciento dividido en tres cuotas, lo que en total y anualmente llega al 62% con los incrementos durante el 2022. Este 62 por ciento no se acerca al 89% de inflación que proyecta el Banco Central", explicó la secretaria general de ADUNC, Micaela Gomiz, en AM550.

En este contexto de paritarias, desde ADUNC también mostraron su preocupación por los ajustes anunciados por el ministro de Economía Sergio Massa en Educación.

Durante este jueves, el gremio de docentes universitarios se reunirán para seguir con el paro de actividades y para definir qué medidas van a seguir durante la semana próxima. Por la tarde, mantendrán un plenario general de las secretarias generales de la Conadu Histórica.

Fuente: AM550