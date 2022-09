Con subas de hasta el 20%, empieza a regir la segmentación tarifaria

Después de varías idas y venidas, con cambio de ministro en el medio, la segmentación tarifaria entrará en vigencia desde la primera hora de este jueves 1 de septiembre. Durante la semana pasada, el Gobierno Nacional oficializó los nuevos valores de la energía mayorista para los usuarios de ingresos altos, el primer y único sector que perderá una parte de los subsidios a partir de mañana. Además, el actualizado esquema de precios abarcará los meses de septiembre y octubre, y se espera una nueva variación en noviembre.

En diálogo con AM550 y 24/7 Canal de Noticias, el presidente del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), Francisco Zambón, anticipó que habrá subas de hasta el 20% en las facturas de los usuarios de mayores ingresos de la provincia e indicó que hasta el momento, no hay ninguna precisión sobre los topes al consumo subsidiado.

“Ha sido un proceso complicado, pero finalmente el gobierno publicó la resolución con los nuevos precios de la energía mayorista que prevé la segmentación, los cuales entrarán en vigencia desde este jueves y se extenderán hasta octubre”, explicó el titular del EPEN.

Los nuevos precios mayoristas anunciados por el Gobierno implican una suba del 75% en la energía que deberán comprar las empresas distribuidoras. Según precisó Zambón, esa actualización se traducirá en aumentos de hasta el 20% en el caso de los usuarios de ingresos altos del EPEN. Para el resto del país, las estimaciones prevén subas cercanas al 35%.

A su vez, el funcionario manifestó que la suba en las tarifas recién se verá reflejada en el mes de noviembre, ya que aún resta realizar todo el proceso de revisación y reparto de facturas, fijados para septiembre y octubre por parte de las distribuidoras. “Recién en noviembre se daría el vencimiento de la factura correspondiente a los consumos que se registren desde mañana”, precisó.

En comunicación con el programa radial Mejor de tarde, Zambón también detalló que, en la resolución publicada por la secretaria de Energía, no existió ninguna referencia al tope al consumo subsidiado, anunciado hace algunas semanas. El mismo fijaba un gasto mensual máximo de 400 kWh para los hogares de los sectores medios y bajos de la segmentación, grupos que no recibirán ningún aumento en esta primera instancia.

Finalmente, el presidente del EPEN señaló que la página web para inscribirse en la segmentación continúa abierta e invitó a registrarse a todos aquellos que no lo han hecho todavía. “Se estima que cerca del 30% de la población no se anotó en la segmentación, pero en Neuquén, no creemos que ese porcentaje responda al sector de ingresos altos. Muchos usuarios no se inscribieron porque no sabían cómo hacerlo o porque nunca se enteraron”, finalizó.

El esquema tarifario que empezará a regir mañana tiene como objetivo la eliminación de los subsidios energéticos a los sectores de mayores ingresos de la población. Según lo informado por la cartera que conduce Flavia Royón, la quita del beneficio para estos usuarios se completará con dos subas del 40%, una fijada para noviembre y otra para enero de 2023.