Clubes de Barrio mantendrán el subsidio en las tarifas

Los clubes de barrio y los comedores inscriptos de todo el país mantendrán el subsidio en las tarifas de los servicios públicos, aclararon fuentes de la Secretaría de Energía de la Nación, después de reuniones mantenidas durante la semana pasada, que permitieron arribar a esta determinación



“Los clubes inscriptos en el registro previsto en el artículo 4 de la Ley 27.098, y hasta tanto se reglamente el artículo 16 de la misma, mantendrán los subsidios en el precio de la energía”, afirmaron desde la cartera energética.



Asimismo, agregaron, "los comedores inscriptos en el Renacom (Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil) mantendrán los subsidios, y regímenes con tarifa social como entidades de bien público, bomberos voluntarios, entidades sin fines de lucro, etc”.



La secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, sostuvo que el nuevo esquema tarifario de los servicios públicos decidido por el Ministerio de Economía responde a "una política de direccionar subsidios al que realmente lo necesita", y aseguró que "es un mecanismo que debía hacerse" para contar con "tarifas más justas".



"Este es un mecanismo que debía a hacerse, porque debemos ir a un mecanismo de tarifas más justas, donde se subsidiará a quien realmente lo necesita", dijo Royón en diálogo con CNN Radio. En esta línea, la funcionaria nacional destacó que "el que pueda afrontar una tarifa con estos incrementos, debe hacerlo".



De la misma manera, Royón recordó que la tarifa social no será sujeto de quita de subsidios, como también la porción de bajos ingresos, y que los ajustes a aquellos que cuenten con un mejor poder adquisitivo o no hayan solicitado la ayuda, dejarán de percibirlos en tres tramos: el primero de 20% y otros dos de 40% cada uno.



Por último, señaló que a los consorcios se le retirarán los subsidios para la energía eléctrica en un 20% en el primer tramo, mientras que el gas no tendrá modificaciones, por lo que "tendría que tener un impacto mínimo en las expensas", al mismo tiempo que consideró que la quita en las pymes "no debería disparar precios".



"Depende del criterio de cada comerciante cuánto traslada al precio, pero los aumentos no son una razón para que se afecte de forma significativa la rentabilidad o estructura de costos de las pymes", concluyó la secretaria de Energía.