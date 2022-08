Economía mantendrá las sumas fijas en la próxima oferta

La carpa montada por el Frente Sindical continúa en las puertas de la Casa de Gobierno a la espera de la ansiada reunión paritaria de mañana. Los trabajadores y referentes sindicales docentes de UnTER, ATE y los judiciales de SiTraJur compartieron una enorme olla popular sin salir de su asombro ante las palabras del ministro de Economía, Luis Vaisberg, quien aseguró que la propuesta que llevará "no será muy diferente" y que es imposible que las sumas sean bonificables y remunerativas, una condición impuesta por los sindicatos..

Vaisberg explicó que Río Negro atraviesa "un periodo crítico", pero que mantienen la intención de "acompañar los salarios siempre que se pueda seguir pagando en tiempo y forma", e insistió en que los sueldos de la provincia se encuentran entre los mejores del país.

Con respecto a la paritaria de mañana, se justificó con las complicaciones financieras que atraviesa Río Negro, con importantes vencimientos de deuda para los próximos meses: "Seguimos analizando las proyecciones de ingreso de dinero y veremos si el diálogo nos permite llegar a un acuerdo con los gremios, La propuesta salarial la estamos trabajando, pero no va a ser muy diferente".

Con respecto a los reclamos de los sindicatos, que pretenden lograr aumentos remunerativos y bonificables para los próximos tres meses y no cifras fijas como propuso el gobierno en la última paritaria, Vaisberg confirmó que no están en condiciones de hacerlo y descartó esa posibilidad. Entonces se puede anticipar que si mañana no varía esta postura de Eocnomía, el conflicto se profundizará, como anunciaron los sindicatos.

Para el ministro, que es el vocero oficial del gobierno por encima de Arabela Carreras, "el objetivo número uno es priorizar que haya dinero en el bolsillo de la gente". Y luego mostró cuadros del Consejo de Responsabilidad Fiscal en el que señaló que "Río Negro está entre las provincias con mejores salarios, primera en escalafón general, segunda en educación y salud. Los enfermeros son octavos, y los policías y penitenciarios, quintos", en una clara maniobra para desprestigiar los reclamos de los trabajadores, porque en los cuadros no aparecían los nombres de otras provincias como para comparar el costo de vida.

En tanto, UnTER, ATE y SiTraJur compartieron una olla popular frente a la Casa de Gobierno y en los distintos edificios de la Justicia de la provincia se escucharon batucadas como parte de la segunda jornada de retención de servicios que desarrollan los trabajadores nucleados en el gremio judicial. La situación de ellos es compleja, ya que el Superior Tribunal de Justicia, en la última paritaria, sólo ofreció un 7% de incremento para el mes de septiembre, que recién se cobraría en octubre, sin contemplar el proceso inflacionarios de julio y agosto.