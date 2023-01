Piden perpetua para Parra y marcharán en Cipolletti

El jueves se realizará una marcha en Cipolletti, para pedir - nuevamente - justicia por Agustina Fernández, la estudiante de medicina de 19 años que fue asesinada hace seis meses. Silvana Cappello, mamá de la joven, publicó en redes sociales la convocatoria para pedir que "Pablo Parra reciba perpetua".

La concentración es a partir de las 19 horas, del próximo 5 de enero, en la plaza San Martín de la ciudad de Cipolletti. La familia de Agustina, confirmó que estará presente en el lugar. Cappello, pidió que "no me dejen sola" porque "esta marcha representa mucho para Agustina". Asimismo, reitero su firme pedido: "Queremos que el asesino reciba perpetua".

Semanas atrás, el fiscal Martín Pezzetta, encabezó el operativo de detención del petrolero Pablo Parra, vecino y dueño del departamento donde mataron a Agustina Fernández el pasado 2 de julio. Al día siguiente se llevó a cabo la formulación de cargos contra Parra: el delito es femicidio y alevosía. La jueza Agustina Bagniole le otorgó la prisión preventiva de 6 meses.

En una charla con el Noticiero Central 24/7 Noticias, Silvana Cappello, había adelantado que se realizaría la marcha. Esta semana, se cumplieron seis meses del asesinato. Y, en ese contexto, la mamá de Agustina también había dicho que "las pruebas debían ser firmes y lo eran", por lo cual "se está haciendo Justicia".

"Hasta que no le den perpetua a Parra no vamos a parar. Todas las personas con las que él habló, logró convencerlas de su relato, de sus pruebas y sus aportes. Pero a mi no me va a convencer de nada. Nunca le creí", agregó en relación al principal y único sospechoso por la muerte de la joven.