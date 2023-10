Pago a estatales rionegrinos: docentes quieren cobrar antes

El gobierno rionegrino anunció este lunes el pago del mes de octubre a los estatales rionegrinos. Contempla que se inicie el sábado 4 de noviembre con el depósito al sector de la salud e incluye las horas extras y las guardias. Continuará el martes 7 con el personal policial y penitenciarios, mientras que el miércoles 8 será el turno de docentes y porteros. El jueves 9 se pagará al personal comprendido en la Ley 1844, Vialidad Rionegrina y pensiones de Bomberos Voluntarios. Mientras que el viernes 10 se depositará a los agentes de los poderes Legislativo, Judicial y Organismos de Control.

La gestión de Carreras explicó que, con los sueldos de octubre, todo el personal estatal percibirá la segunda cuota de $45.000 de la suma fija no remunerativa y no bonificable de $90.000 acordada en paritarias.

Desde el gremio que nuclea a los docentes rionegrinos, UnTER, no se recibió de buena manera este anuncio. Los docentes solicitaron el adelantamiento del pago de sueldos y la urgente reapertura de la discusión salarial, a partir de la situación de contexto inflacionario que atraviesa el país.

Explicaron que “resulta inadmisible la definición política del gobierno provincial de pagar los salarios de los trabajadores otra vez fuera del plazo que marca la ley. Históricamente hemos sostenido que no hay trabajadores de primera y de segunda, por lo que la ‘costumbre’ de escalonar el pago de sueldos que tiene este gobierno no puede ni debe naturalizarse”.

Agregaron que “no puede entenderse que el Estado rionegrino como empleador no cumpla con la obligatoriedad legal de pagar los salarios dentro de los primeros cuatro días hábiles de cada mes. Exigimos cobrar como ordena la ley, y no el miércoles 8 de noviembre. Esa fecha tardía nos obliga a endeudarnos para poder comprar los alimentos esenciales y pagar los alquileres y servicios”.

Asimismo, desde UnTER concluyeron que “ante a la escalada inflacionaria y el permanente aumento de precios de productos de la canasta básica, profundizados por la incertidumbre que genera el balotaje del próximo 19 de noviembre, exigimos al gobierno provincial la reapertura urgente de la discusión salarial, porque necesitamos recuperar poder adquisitivo”.