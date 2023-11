Tensiones entre los taxis y Uber: "No están aceptados por el municipio pero igual operan"

En la ciudad de Neuquén, la convivencia entre taxis y Uber se torna un escenario de tensiones y competencia. La falta de legalización del servicio de Uber por parte del municipio generó conflictos, exacerbados por la difícil situación económica que afecta al gremio de taxistas. La competencia desigual y la ausencia de regulaciones claras plantean desafíos tanto para los taxistas como para los conductores de Uber, creando un trasfondo de incertidumbre en el transporte urbano de la ciudad.

En una reciente entrevista en radio Mitre Patagonia, Domingo Robles, taxista de Neuquén, expresó su preocupación por la difícil situación económica que enfrenta el gremio. Robles destacó las complicaciones actuales en el rubro, comparándolas con la crisis que afecta a diversos sectores, incluyendo al comercio local.

Al abordar la convivencia no legalizada de los servicios de taxis y Uber, Robles señaló que, si bien existe una convivencia no oficial, la competencia genera tensiones. "No es fácil en esta época tan complicada de la economía. La despensa, el kiosco, todos están pasando por lo mismo", afirmó.

El taxista, quien trabaja como peón en una base, describió el escenario actual en el que se desenvuelven, destacando que, a pesar de la falta de legalización de Uber por parte del municipio, el servicio opera y genera conflictos. Al consultar sobre episodios de violencia, Robles aclaró que, si bien ha habido incidentes, la violencia física no es prevalente. "No hubo piñas ni maltratos. Fue más bien un cruce de vehículos", detalló.

Robles explicó la mecánica utilizada por los taxistas para detener a un vehículo de Uber, señalando que buscan sacarlo de frecuencia para evitar que continúe operando ilegalmente. Ante la pregunta sobre si esta labor debería corresponder a la policía o alguna institución del Estado, Robles argumentó que la ausencia de acción por parte de las autoridades les obliga a asumir este rol.

"La idea no es que nosotros salgamos, pero si no salen las autoridades, ¿qué vamos a hacer? Estamos trabajando con la policía y con transporte. Transporte aparece para el secuestro del vehículo después de que nosotros los tenemos retenidos", detalló Robles.

Por último, en relación a la situación con Uber, Robles expresó su desacuerdo con la forma en que se enfrenta el problema, sugiriendo que las autoridades deberían establecer regulaciones en lugar de delegar la responsabilidad a los taxistas. "Pongan reglas, eso no hay duda, pero que ustedes salgan a cazar directamente a otra gente, se ponen en riesgo ustedes además", argumentó.