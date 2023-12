Regueiro: “El sistema de salud quedó devastado”

El nuevo ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro, inició una serie de recorridos por diversos hospitales y centros de salud en la provincia con el objetivo de evaluar la situación actual. “El sistema de salud quedó devastado”, expresó.

El funcionario manifestó que el escenario es complejo y está marcado por la falta de recursos humanos, insumos y deficiencias edilicias. "Nos encontramos con un ministerio con mucha deuda y con crisis de stock en la mayoría de las instituciones”, comunicó.

Sobre el desabastecimiento indicó que se debe por la falta de pago a los proveedores. “Se fue acumulando una deuda por insumo que tienen un impacto inflacionario directo. Muchos se cotizan en dólares y uno si no paga al proveedor ni siquiera le conviene vender. Entonces, termina pasando que los valores se desactualizan muy rápido y si el Estado no es fluido en los pagos, no pueden proveer insumos”, manifestó.

Al respecto Regueiro indicó que se está trabajando directamente con proveedores. “Desde el sector comprenden la situación actual, hay compromisos mutuos y poco a poco se va a ir restableciendo la provisión en cada establecimiento”, señaló.

En relación a Rincón de los Sauces, ciudad que visitó, indicó que “se encontró con una situación compleja ya que la cantidad de recursos humanos es deficitaria en relación a la cantidad de habitantes. Es una ciudad que está creciendo muchísimo” aseguró.

Regueiro remarcó que el pedido del gobernador es generar respuestas rápidas en salud, educación y seguridad que son las prioridades de la gestión. Para finalizar afirmó que “se va a poder revertir esta situación compleja en cuestión de tiempo".