Carreras no pudo garantizar el inicio de clases

Este lunes no iniciarán las clases en Río Negro porque los docentes iniciarán un paro de 72 horas. Así lo resolvió el último Congreso de los docentes nucleados en UnTER que se realizó en Cinco Saltos. Los maestros consideraron poco el incremento mensual que ofreció la gestión de Carreras. Además, exigieron un urgente llamado a paritarias. La medida incluye marchas regionales en Regina, Bariloche y Viedma.

Al gobierno no le cayó bien esta decisión y fue el ministro de Educación, Pablo Núñez el encargado de expresarlo. Señaló que “entendemos que una propuesta salarial puede resultar insuficiente, no nos metemos en la valoración que hace el sindicato. Pero no podemos estar nunca a favor de una medida que afecta los derechos de los chicos. Comenzar con un plan de paro es difícil, y torna muy compleja la discusión. Ahora el escenario se reconfigura, no podemos sentarnos a dialogar con un gremio que está haciendo medidas de fuerza. Este escenario se reconfigura, las medidas de fuerza por parte del gremio sólo demoran y entorpecen el diálogo”.

Mientras que la gobernadora Arabela Carreras, les bajó el tono a las declaraciones de Núñez. Explicó que “teníamos una muy buena oferta salarial y un paro de 72 horas es un comienzo de medidas de fuerza muy fuerte. Sin embargo, vamos a seguir dialogando y vamos a seguir haciendo propuestas. Entendemos que la conflictividad surge de un contexto macroeconómico muy complejo y que es difícil para todas las partes llegar a los acuerdos, en función de los intereses que cada sector defiende. Pero no consideramos que sea una buena decisión no empezar las clases. Hay que seguir discutiendo”.

Recuperación de días de clases

Carreras señaló que “como todos los años, vamos a compensar los días de clases perdidos con otras herramientas. Buscamos aumentar la cantidad de días de clases, por eso iniciamos antes este año con respecto a las demás provincias, entendiendo además que la fragmentación del sindicato nos podía generar dificultades para llegar los acuerdos necesarios”

La propuesta salarial de Carreras sumó otro rechazo

La seccional Río Negro de UPCN se sumó a los docentes rionegrinos y también objetó la propuesta de incremento salarial. Consideró que la actualización mensual no debe ser menor al 6%. Además, planteó que las revisiones sean de carácter trimestral.

Asimismo, le solicitó, vía nota, a la titular del Consejo de la Función Pública, Liliana Arriaga que “convoque a una nueva reunión del consejo para el día viernes 3 de marzo para continuar negociando en función de la evolución inflacionaria con el fin de ir recuperando el salario y con el convencimiento que si hay voluntad de dialogo vamos a poder encontrar la solución”.