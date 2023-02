Las asesinas de Lucio y el arresto de Jones Huala

La que termina fue una semana intensa en la que no sólo se concretó el debut del nuevo sistema de colectivos de la ciudad de Neuquén -muy esperado, por cierto- sino también en la que hubo novedades y ruido político. Acaso, la presentación de las listas del MPN, en la Justicia Electoral, y el sorpresivo anuncio de Carlos Eguía quien dijo que no sería candidato a gobernador por el partido Libertario de Javier Milei y luego anunció que sí será candidato. Eso no es todo ya que, también esta semana, arrestaron a Jones Huala (líder mapuche condenado por un ataque incendiario, en Chile) y se conoció el veredicto con la declaración de culpables a las asesinas del chiquito Lucio Dupuy.

Arrancaron los nuevos coles

El miércoles comenzó a funcionar Cole, el nuevo sistema de transporte público de la ciudad de Neuquén que brindan las empresas Koko y Expreso Tigre Iguazú, por lo que tanto Pehuenche como la ex Indalo (que tantos problemas causó) pasaron a ser historia. El sistema comenzó con 120 nuevos colectivos en las calles de la ciudad, a los que se sumarán otras 60 unidades para ampliar recorridos y darle respuesta a la mayor demanda que se generará una vez que comiencen las clases.

Más policías cesanteados

La purga en la Policía de la provincia de Neuquén no se tomó vacaciones y hace apenas unos pocos días, las autoridades expulsaron de esas filas a tres ahora ex uniformados, a los que les aplicó la destitución por cesantía. A los tres les endilgaron indisciplinas graves.

Los expulsados son el ex cabo Claudio Daniel G., a quien le endilgaron tres hechos y le advirtieron que la condena puede agravarse; el ex cabo Maximiliano Mauricio B., a quien le endilgaron más de un hecho y el ahora ex oficial ayudante, Facundo Damián B.

Neuquén construye trabajo

La provincia de Neuquén registró en noviembre último 17.840 puestos de trabajo en el sector de la construcción, lo que indica un crecimiento del 6,7% con relación a octubre. Los datos surgen del informe de coyuntura que publica mensualmente el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC).

“Estas cifras junto al récord de producción de petróleo y de exportación de crudo, la excelente temporada de verano que vive Neuquén, el mayor nivel de empleo privado en la historia no son casualidad”, sostuvo el gobernador Omar Gutiérrez.

Jones Huala tras las rejas

El arresto del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, en la localidad de El Bolsón fue uno de los grandes temas de la semana. La gobernadora Arabela Carreras y otros funcionarios del gobierno rionegrino hablaron sobre “la eficaz” investigación y el proceder de la policía de esa provincia. Pero quedó demostrado que lo atraparon de casualidad, tras el llamado de una mujer a la comisaría.

El reo estaba borracho e ingresó al quincho de una propiedad. La mujer se asustó por los ruidos, hizo la denuncia y cuando constataron la identidad se dieron cuenta de que era Hualas, quien se encontraba prófugo de la Justicia de Chile, país en el que fue condenado por distintos delitos, entre ellos un ataque incendiario.

¿Cortarán justo en la fiesta?

Un grupo de policías retirados de la provincia de Río Negro que viene realizando protestas en reclamo del pago de sueldos de la Zona Austral, amenazó con cortar la Ruta 22 cuando se realice la Fiesta de la Confluencia. De ser así, el enojo con el gobierno de Río Negro terminará perjudicando a quienes quieran concurrir a la fiesta que se realizará en la ciudad de Neuquén. El conflicto data de más de una década y ya escaló hasta la Corte Suprema de Justicia.

Las asesinas de Lucio

Tanto la progenitora de Lucio Dupuy, Magdalena Espósito Valenti, como la novia de esta, Abigaíl Páez, fueron declaradas culpables de haber asesinado a golpes a este chiquito, cuando tan sólo tenía cinco años.

Así lo resolvieron los jueces del Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, La Pampa, quienes recién darán a conocer la condena el 13 de febrero. No obstante, en virtud de la calificación, todo parece indicar que recibirán la prisión perpetua (pena que espera la sociedad argentina en su conjunto).

La progenitora fue considerada autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento. Mientras que a Páez también le endilgaron abuso sexual.

Los resultados del censo

Los resultados provisorios del Censo 2022 que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió el martes, señalaron que Neuquén es la segunda provincia que mayor crecimiento poblacional registró (en porcentajes) durante los últimos 12 años.

Neuquén pasó de los 551.266 habitantes que tenía en 2010 a los 726.590 que arrojó el censo de mayo último. La variación fue de 175.324 personas, lo que se traduce en un crecimiento del 31,8%. Sólo fue superada por Tierra del Fuego, que tuvo un crecimiento poblacional del 49,9%.

El censo también arrojó que la Argentina pasó de los 40.117.096 habitantes que tenía en 2010 a 46.044.703 en 2022, lo que indica un crecimiento de 5.927.607 personas que se traduce en un 14,8%.