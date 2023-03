La interna del PJ Nacional en Río Negro: Soria con el Presidente

Luego de los rumores de una posible visita presidencial a Roca, Alberto Fernández recibió en la residencia de Olivos a María Emilia Soria, brillante triunfadora en las primeras elecciones del año en Argentina. La actual intendenta, que fue reelegida por el 59% de los votos dejó en evidencia el acuerdo del kirchnerismo de acompañar la candidatura de Alberto Weretilneck en la provincia y no la de la candidata del sorismo, la ex motonera Silvia Horne, a quien también recibió el primer mandatario hace unos pocos meses.

Poco después de las 9 de la mañana, Fernández recibió a la intendenta y ambos se fotografiaron en un primer momento en los jardines de la Residencia y luego en uno de los despachos. El presidente destacó que desde el Gobierno Nacional se hizo un "inmenso trabajo en cada uno de los municipios del país", en los últimos tres años y medio.

En tanto que Soria, hermana del ministro de Justicia de la Nación, elogió la gestión de Fernández y aseguró que "saber que contamos con el acompañamiento de este Gobierno Nacional y su profunda política federal, nos llena de alegría y entusiasmo para seguir batiendo récords en obras".

¡Felicitaciones @MaEmiliaSoria por este gran triunfo en nuestra querida General Roca! Este resultado es un reconocimiento a tu enorme trabajo y a la confianza de los ciudadanos en el peronismo para gobernar en tiempos desafiantes. pic.twitter.com/FYtnQvj2A6 — Alberto Fernández (@alferdez) March 12, 2023

El pasado domingo, poco antes incluso de que se conozcan los resultados oficiales, el presidente felicitó a Soria por el triunfo a través de Twitter: ¡Felicitaciones @MaEmiliaSoria por este gran triunfo en nuestra querida General Roca! Este resultado es un reconocimiento a tu enorme trabajo y a la confianza de los ciudadanos en el peronismo para gobernar en tiempos desafiantes" y en un segundo mensaje el presidente izo referencia a que "es un emergente del peronismo que debemos construir. Democrático y solidario. Abierto, sin sectarismos, para favorecer la construcción de frentes populares que atiendan a los más necesitados", aunque en esta elección la intendenta no pudo presentarse por el partido Justicialista y debió hacerlo por uno vecinal denominado Pasión Por Roca.

Si bien el presidente no volvió a hacer referencia al triunfo de Soria, dejó expuesta la interna del gobierno nacional que también tiene su correlato en Río Negro, donde la vicepresidenta Cristina Fernández apoya abiertamente al senador camporista Martín Doñate, quien tejió y selló la alianza con Juntos Somos Río Negro para apoyar la candidatura de Alberto Weretilneck como gobernador a través de una lista colectora. De hecho la ex presidenta llegó a Viedma el viernes pasado y no dudó en mostrar sus inclinaciones.

Aunque Fernández banca al sorismo, en la elección del próximo 16 de abril no habrá ningún integrante de la familia que gobierna Roca desde 2003, pero este espacio colocó como candidata a Silvia Horne, una ex montonera (esposa Ernesto "Tito" Payalef conocido como "El Indio" en la fuerza y amigo personal de Mario Firmenich), que también recibió el apoyo del presidente, que se presentará contra Weretilneck, respaldado por el kirchnerismo.