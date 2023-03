Rolo Figueroa: "tenemos que trabajar en la política de los acuerdos"

El candidato a gobernador por el partido Comunidad y Desarrollo Ciudadano, Rolando Figueroa, estuvo en el programa "Así Estamos" por 24/7 Canal de Noticias y Radio Mitre charlando sobre el año electoral neuquino. El ex vicegobernador y actual diputado nacional conversó sobre su plan de gobierno, su relación con el MPN y la coyuntura productiva, educativa y judicial de la provincia.

En primer lugar, el candidato a gobernador se refirió a la situación política y económica de Neuquén: "hay que cambiar indudablemente la falta de respeto que existe hoy hacia las instituciones y la falta de independencia de los poderes del Estado". Consideró, en esa línea, que hay que sacudir a las injusticias económicas "en una provincia sumamente rica que tiene 38% de pobreza".

De esta forma, explicó que la propuesta de su partido es "hacer más grande la torta" en conjunto con la promoción del empleo y con una armonización tributaria: "generar un pacto de gobernabilidad y que eso implique una rebaja de los impuestos", propuso.

Además de puntualizar en la baja de impuestos como uno de los ítems más importante de su agenda, resaltó la importancia de "administrar de otra manera los grandiosos recursos que tiene la provincia". Así, expuso que también tiene proyectado traspasar los planes sociales a programas de trabajo, garantizar el empleo privado y público y así "insertar a la mayor cantidad de neuquinos a empleo genuino".

Por otra parte, apuntó contra los "ñoquis" que hay en el Estado provincial y planteó la necesidad de otorgar una verdadera oportunidad de ascenso al empleado público. Asimismo, remarcó sus gestiones en las intendencias de Huinganco y Chos Malal: "Las personas de planta política que fueron conmigo se fueron conmigo".

En referencia a la acusación a ex funcionarios sobre estafas con planes sociales, el exgobernador apuntó contra la justicia: "la persona acusada del delito más importante, hoy continua trabajando y continúa llamando a que cobren los planes sociales". Figueroa avisó que, en caso de ganar las elecciones, va a trabajar en una justicia independiente y anticipó que "a los ladrones los vamos a poner presos como corresponde".

A su vez, analizando la dependencia de algunos sectores de la población de las ayudas sociales del Estado, el candidato a gobernador tildó a los planes como "pan para hoy y hambre para mañana" y enfatizó en la necesidad de cambiar la mirada: "tenemos que dar becas de estudio, no planes sociales".

Sobre educación también propuso cambiar el foco y "tener otra mirada desde la primera infancia". "La mejor inversión que puede hacer el Estado es en educación", sintetizó quien fuera vicegobernador entre 2015 y 2019. En infraestructura y transporte, el diputado nacional consideró que se debe materializar una vieja demanda de la sociedad neuquina: "Tenemos que trabajar para que el tren llegue como corresponde a Zapala". Por otro lado, propuso una multi trocha que

Ya en el tramo final de la nota, habló de su relación actual con su anterior partido, señalando que "no tengo desencanto con el MPN: no reniego del MPN fundacional". En este sentido, destacó la figura de Felipe Sapag y su lectura de la sociedad en los 70': "El MPN, quien piensa como Felipe Sapag, no lo puede cambiar una filiación". Pero, también dijo que la sociedad cambió y que la lista azul se apropió de la figura del partido y que se le agotaron las ideas. Por esto, expresó que hay que "trabajar en la política de los acuerdos" para poder leer mejor el marco social de hoy.

Por último, informó que, en caso de ser gobernador, habrá ministerios y subsecretarías en distintos sectores de Neuquén para poder regionalizar la provincia y descentralizar el Estado en todo el territorio. "El gobernador va a tener despacho en distintos puntos de la provincia", remarcó.