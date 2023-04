Martín Pereyra: "Nosotros no somos oposición de nadie"

A menos de dos semanas de las elecciones provinciales del 16 de abril, Martín Pereyra, candidato a diputado provincial por Energía Ciudadana, aseguró en diálogo con AM550 que en su colectora "no somos oposición a nadie, pero tampoco estamos en contra del oficialismo".. Al respecto remarcó que "Vaca Muerta es una gran bendición y a veces no tanto, porque tenemos riquezas y recursos pero no vemos donde se está depositando", señalando que en las localidades del interior "la riqueza todavía no se volcó en Salud, en Vivienda o en Educación", que es lo que le reclaman los vecinos.

Por otro lado, el miembro de la comisión directiva del Sindicato de Petroleros de Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa mencionó que están planificando un sistema de educación integral y capacitaciones, con la participación de CEIPA, para que los estudiantes neuquinos puedan ingresar en el mundo laboral de Vaca Muerta. "Las oportunidades laborales empiezan con el secundario completo", afirmó y agregó también que los jovenes que hayan desertado tendrán la posibilidad de realizar capacitaciones para ingresar al mercado petrolero. "Con CEIPA como socio dentro de la lista de diputados, la empresa nos dice qué mano de obra dura hace falta para empezar a armar esas capacitaciones, qué requiere el mercado laboral", explicó.

Por último dijo que su espacio político se pensó con la idea de incorporar a gente que no participa abiertamente de la política partidaria, "pero que sí hace política desde el lugar que les toca" y que "Energía ciudadana no va a terminar el 16 de abril". También aclaró que las críticas constructivas que hacen desde su colectora al gobierno provincial son para dar cuenta las problemáticas que suceden en la provincia.