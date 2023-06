Se fue de la Intendencia sin haber justificado los gastos

El ex presidente de la Comisión de Fomento de El Sauce, Fabián Edgardo Lauquen, deberá pagar 100.074,16 pesos por no haber podido justificar parte de los gastos que realizó ese municipio durante 2014. Lauquen y su ex tesorero, Marcelino Cárdenas, tienen antecedentes; de hecho, recibieron una multa de 6.254,76 pesos por no haber podido justificar parte de los gastos del Ejercicio 2013.

Ahora, tras analizar la rendición del Ejercicio 2014, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Neuquén declaró tanto la responsabilidad administrativa patrimonial del ex jefe comunal como la de Cárdenas, con quien deberá pagar -como se dice- a medias.

Según se indicó al respecto, 37.422,77 pesos de aquella suma corresponden al capital, mientras que el resto son intereses calculados desde el 31 de diciembre de 2014 al 31 de octubre de 2022.

El organismo que controla tanto los bienes y finanzas de distintas dependencias del Estado provincial como las cuentas de los municipios, resolvió el castigo el dos de diciembre, pero recién entró en vigencia el viernes, en virtud de su notificación oficial. Como corresponde en estos casos, el Tribunal les otorgó 20 días para que depositen el total en la cuenta corriente que posee en la sucursal Rivadavia del Banco de la Provincia de Neuquén (BPN). Y les advirtió que si no pagan notificará a la Fiscalía de Estado, para que realice las intimaciones que correspondan.