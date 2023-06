El CPE busca empleados: ¿cómo inscribirse?

Este martes 13 de junio inicia la inscripción que lleva adelante el CPE -Consejo Provincial de Educación-, para cubrir reemplazos temporarios de auxiliares de servicio en las instituciones educativas de la ciudad de Neuquén. Las autoridades informaron que NO es por orden de llegada.

En los detalles de los requisitos, los postulantes no deben tener más de 40 años. Para aquellos postulantes que posean 36 años o más oportunamente se les solicitará los aportes necesarios para poder ingresar como reemplazos temporarios de auxiliares de servicio.

Además, se solicitará:

Título de Nivel Primario o secundario.

D.N.I. frente y dorso.

Poseer domicilio en la ciudad con al menos cinco años de residencia para realizar el reemplazo.

La insricpircion comenzará el martes 13 de junio para aquellos postulantes con terminacion de DNI 0-1-2-3.

14 de junio: DNI con terminación 4,5 Y 6.

15 de junio: 7,8 y 9.

Aquellos interesados/deberán presentarse en el Consejo Provincial de Educación (Colón Y Belgrano de la ciudad de Neuquén).

Desde el CPE informaron que estará disponible un código QR en el que cada postulante subirá sus datos personales como ser:

Nombre y apellido completo

Fecha de nacimiento

Domicilio

Correo electrónico,

Teléfonos de contacto

Así como también documentación

DNI: frente y dorso

Título primario o secundario

Luego, se deberá esperar que se ‘validen’ los datos -una persona los verificará- a efectos de corroborar domicilio, edad y la correcta inscripción y se le emitirá un comprobante de inscripción. Una vez que sean convocados para realizar el reemplazo, se deberá presentar, Apto Médico, Certificado de antecedentes policiales y Constancia de NO ser deudor alimentario.

En las primeras horas de este lunes y con temperaturas muy frías, cientos de personas llegaron a la sede del Consejo para acampar en la espera de la inscripción, aunque una vez más, las autoridades aclararon que NO es necesario hacer fila, ya que no es por orden de llegada.