Neuquén: provincia perdonó deudas a varios municipios

El gobierno de la provincia de Neuquén convirtió en no reintegrables los aportes financieros que les había girado a 26 municipios, desde junio de 2020 a idéntico mes de 2021, en los tiempos de la pandemia. Sin embargo deberán reintegrar parte del dinero (un porcentaje menor) debido a que no alcanzaron una serie de metas establecidas en los convenios, y que tienen que ver con cuestiones como la recaudación propia y la prolijidad en las cuentas.

Los aportes fueron destinados a urgencias como el pago de sueldos a los trabajadores municipales (también los aguinaldos) y otros gastos corrientes, como deudas con proveedores y erogaciones de capital. El decreto se firmó hace apenas unos pocos días y los montos que tendrán que devolver los municipios son los que se detallan a continuación.

Aluminé $13.246.974,70, Andacollo $2.374.280,70, Añelo $12.124.487,70, Bajada del Agrio $22.015.276,40, Buta Ranquil $2.998.049,60, Centenario $19.547.772,60, Chos Malal $5.682.599,60, El Cholar $12.795.723,10, El Huecú $4.722.167,10; Huinganco $4.727.898,80, Junín de los Andes $22.398.061,70, Las Lajas $5.571.271,25, Las Ovejas $6.468.990,80, Loncopué $14.932.309, Mariano Moreno $5.329.476,30, PicúnLeufú $9.932.652,20, Piedra del Aguila $9.022.457,40, Plaza Huincul $3.600.308, Plottier $12.116.223,40, Rincón de los Sauces $28.883.045,80, San Martín de los Andes $12.838.622,85, Senillosa $15.358.988,40,TricaoMalal $4.961.823,95, Villa El Chocón $21.186.789,60, Villa La Angostura $40.738.092,30 y Zapala $22.239.793,95.

El convenio de asistencia y colaboración entre la provincia y los municipios establece que la provincia puede transformar, total o parcialmente, los aportes reintegrables en aportes no reintegrables, de acuerdo al grado de cumplimiento de las obligaciones. Si el cumplimiento es total los municipios no tienen que devolver ni un centavo, luego el monto que se convierte en no reintegrable baja al 95%, al 90%, al 85% y al 80% en el caso de los municipios con bajo nivel de cumplimiento.