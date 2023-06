Sin agua en Cipolletti por el robo de un transformador

En la noche de este domingo, alrededor de las 22 horas, se robaron un transformador en la zona ribereña de Cipolletti que provee de electricidad a la empresa Aguas Rionegrinas, para el bombeo, por lo que durante esta mañana está sin la provisión de agua potable en toda la ciudad.

La guardia operativa de EDERSA recibió el reclamo de los vecinos pasada la medianoche y cuando llegó a la zona ribereña de la calle Lalor se encontró con el robo de la máquina de 100 KVA de potencia.

Los operarios desarrollaron los trabajos hasta pasadas las 2:30 de la madrugada, cuando terminaron con la instalación de un nuevo transformador. Unas horas más tarde, esa máquina sufrió fallas técnicas, por lo que los equipos de EDERSA tuvieron que sacarlo de funcionamiento. La primera acción que se toma en esas situaciones es despejar el peligro de seguridad pública, y una vez realizado, se comienzan con las reparaciones del caso

Por estas horas se trabaja en instalar un nuevo transformador para recuperar el normal suministro afectado por un nuevo hecho delictivo. Cabe recordar que los ataques contra instalaciones eléctricas son moneda corriente en la zona, al punto que, en el último año y medio, EDERSA suma más de 120 transformadores robados.

Luis Arguello Jefe del servicio de Aguas Rionegrinas confirmó esta mañana en AM 550 y 24/7 Canal de Noticias que “desarmaron el transformador en la planta potabilizadora y no alcanzaron a llevárselo, pero lo rompieron y no se puede utilizar. Estimamos que el servicio de agua podría restablecerse cerca del mediodía”.

