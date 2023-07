Jones Huala reivindicó la RAM y rechazó su extradición a Chile

Esposado, con el pelo muy corto y sin barba, el líder mapuche, Facundo Jones Huala, se presentó ante el juez Federal de Bariloche, que deberá decidir sobre el pedido de extradición realizado por la Justicia de Chile, donde fue condenado por ataques incendiarios. El look del rebelde líder de la agrupación anaquica Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) fue bastante cambiado en relación al momento de ser atrapado en El Bolsón, vestido de mujer y borracho.

Desde la prisión de Esquel, donde permanece detenido, fue trasladado esta mañana al casino de suboficiales del Escuadrón 36 de Gendarmería Nacional, donde se realizó la audiencia. Poco antes de la hora señalada para el comienzo, ingresó y pudo dialogar con sus familiares y compañeros de militancia. Lo hizo en mapuzungun y reivindicó el movimiento rebolucionario: "Que viva la RAM, para todos los que dicen que la RAM no existe, la RAM existe y resiste".

El líder mapuche estuvo defendido por sus abogados Eduardo Soares y Gustavo Franquet, integrantes de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina. El juez de Neuquén, que subroga en Bariloche estuvo al frente de la audiencia, que en un primer momento debió resolver sobre una serie de nulidades planteada por los representantes de Jones Huala. Finalmente, los planteos fueron rechazados.

Al momento de tener la palabra, Jones Huala volivó a reivindicar la RAM y también "la nación mapuche". Luego continuó la audiencia comom estaba prevista, y antes del cierre, Jones Huala volvió a tener habilitado su micrófono y tras un largo discurso de unos 40 minutos de duración, justificó su comportamiento como parte de la lucha Mapuche. También acusó a la Nación y la Policía por la permanente persecución que denunció.

Con un tono desafiante, el líder rebelde se definió como "un combatiente" que reivindica el legado de sus abuelos. También juró que "No me van a domar, hagan como quieran porque yo no me vendo por un pedazo de tierra", en relación al conflicto en Villa Mascardi donde existe un principio de acuerdo con el gobierno Nacional a cambio de algunas parcelas para la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu.

El juez intervinó en el final para cerrar la audiencia y fijar como fecha de lectura de la sentencia el próximo martes 1 de agosto.