Piden a la jueza Vesprini que resuelva y no vulnere derechos de niños

Matías Huenchuman continúa con su reclamo ante el impedimento de contacto que padece para con sus hijas de 9 y 11 años, a quienes no ve desde 2020. Y también lucha ante la inacción de la Jueza de Familia de Villa Regina, Claudia Vesprini, quien no emite resoluciones al respecto vulnerando los derechos superiores de los niños y las niñas.

El damnificado contó al aire de Así Estamos por Radio Mitre Patagonia, que sus niñas "están manipuladas por la madre" y que eso se corrobora con las pericias que se realizaron al respecto.

La madre de sus hijas se las quiere llevar a Alemania sin su permiso, la jueza Claudia Vespirini dió lugar a falsas acusaciones y prohibió que Carlos vea a las niñas. #MitrePatagonia #Judiciales pic.twitter.com/Q5rKBpp9C2 — Radio Mitre Patagonia (@mitrepatagonia) July 28, 2023

"Se evalúan indicadores de inseguridad emocional y necesidad de sostén. Presentan un discurso rígido que sigue un guión determinado, que con las repreguntan queda en claro que manejan información y repiten dicho discurso sin saber cabalmente lo que significa" detalló el profesional.

Matías contó que aparentemente la Jueza Vesprini no ha leído, o ha hecho caso omiso los informes, para reclamar el regimen de visitas incumplido por la madre de las niñas. Los informes además detallan sobre ellas que "con relacio´n a la actual ciudad de residencia, no reconocen a la ciudad de Villa Regina como su centro de vida relacionado con la carencia de vi´nculos afectivos fuera de su entorno familiar y la ausencia de familia extensa tanto paterna como materna en dicha ciudad. Al indagar sobre la dina´mica actual en su nuevo centro de vida, comenta que au´n no tiene amigos".

Huenchuman contó que denunció a su ex pareja en reiteradas ocasiones por obstrucción del vínculo y falsas denuncias, a pesar de que en 2017 se había acordado un régimen amplio de visitas luego de su separación.

Tras vivir una seguidilla de injusticias, Matías decidió hablar en los medios de comunicación porque supo en marzo de este año que su ex pareja se llevaría a las menores a vivir a Alemania. En ese contexto, la mujer ya había sacado los pasajes para irse, algo que finalmente se impidió ante una medida judicial.