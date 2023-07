Denuncian a inspectora municipal por maltratar a taxista

Un taxista de Centenario denunció a una inspectora municipal por maltratos y discriminación. Asegura que lo trató de mugriento y que amenazó con infraccionarlo por estar "mal vestido". Aparentemente, no es el único caso y son varios los taxistas que tomarán medidas al respecto.

Todo ocurrió el miércoles, cuando Francisco Bustos realizaba un trámite en la Subsecretaría de Inspección del municipio. Asegura que allí fue discriminado por la inspectora municipal quien, además, lo trató de mugriento y le pidió que se vistiera "bien".

“Fui por un inspeccionado, no la conozco. pero hice la denuncia porque hablé también con un grupo de colegas y han sufrido lo mismo de esta persona, yo no le he faltado el respeto nunca, tengo 33 años de taxista, fui presidente de la asociación y nunca tuve un problema de estos", dijo en FM Red Social, y agregó que "después de hacerme el inspeccionado ella me dice que estaba mal vestido y me trató de mugriento, me sentí tan mal delante de 30 personas que estaban haciendo el carnet ahí en el lugar, he llorado”.

En la denuncia, Francisco afirma que la mujer le dijo que podría infraccionarlo si una vez más lo veía mal vestido. El joven pensó que era un chiste, hasta que entendió que no lo era. "No lo podía creer", lamentó y agregó que la denuncia que realiza es - además - por todos los colegas que también sufrieron discriminación.